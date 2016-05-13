CodeBaseSeções
DayBorders Limites do dia anterior do calendário para negociar usando Larry Williams - script para MetaTrader 4

Aleksandr Pak | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Uma das recomendações de negociação do Larry Williams / 1 / é registrar a margem de flutuação do dia anterior.

É um pouco trabalhoso seguir esta recomendação em muitos instrumentos.

O script proposto marca o dia do calendário pelas linhas verticais e horizontais. Ao reiniciar reiteradamente desloca as linhas.

São utilizadas três cores, uma diferente para cada linha, isto é: linha de tempo, de abertura e de fechamento.

As cores das linhas são definidas ao realizar a compilação. Isto é feito para a chamada do script ser mais cômoda.

1. Larry Williams. Segredos de longo prazo da negociação de curto prazo. -M.: IK-análise. -2001. -312с.

Dicas: colocar o arquivo na pasta experts/scripts, compilar. Chamar clicando duas vezes na janela Navegador.

Na figura, as cores das linhas de tempo e de preço de abertura são iguais, a linha do preço de fechamento é roxa.

