DayBorders Limites do dia anterior do calendário para negociar usando Larry Williams - script para MetaTrader 4
- 998
-
Uma das recomendações de negociação do Larry Williams / 1 / é registrar a margem de flutuação do dia anterior.
É um pouco trabalhoso seguir esta recomendação em muitos instrumentos.
O script proposto marca o dia do calendário pelas linhas verticais e horizontais. Ao reiniciar reiteradamente desloca as linhas.
São utilizadas três cores, uma diferente para cada linha, isto é: linha de tempo, de abertura e de fechamento.
As cores das linhas são definidas ao realizar a compilação. Isto é feito para a chamada do script ser mais cômoda.
1. Larry Williams. Segredos de longo prazo da negociação de curto prazo. -M.: IK-análise. -2001. -312с.
Dicas: colocar o arquivo na pasta experts/scripts, compilar. Chamar clicando duas vezes na janela Navegador.
Na figura, as cores das linhas de tempo e de preço de abertura são iguais, a linha do preço de fechamento é roxa.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8252
