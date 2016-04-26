Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MA Cross 3MACross Alert WarnSig - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1150
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: 2008forextsd mladen
Indicador MA Cross 3MACross Alert WarnSig. O autor coloca uma explicação aqui.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8012
Advanced Get Oscillator
Indicador Advanced Get Oscillator.Fisher_m11
Indicador Fisher_m11.
Force Index (FRC)
Indicador Force Index(FRC) mede o Poder dos Touros (Bulls Power) a cada aumento e a cada decréscimo.Ticker FATL
FATL (Fast Adaptive Trend Line) - the «fast» adaptive trend line is calculated using a digital low-pass filter (cream-colored line on the chart).