Este EA se basa en el indicador 3MaCross (https://www.mql5.com/en/code/8012. (Nota del moderador). Este indicador utiliza tres medias móviles con diferentes períodos de tiempo para la entrada y la salida. Los traders pueden modificar el período y el tipo de MA (0=sma, 1 = ema, 2 = smma, 3 = lwma).



El EA es el archivo 3MaCross_EA.mq4, a los indicadores les corresponden los archivos: _3 MA Cross w_Alert v2.mq4 y Price Channel.mq4. Price Channel.mq4 puede utilizarse para la selección automática de SL.



Gráfico:





Por favor, primero haga la prueba en la cuenta demo.