EA

3MaCross EA - MetaTrader 4EA

描述:

该智能交易以指标 3MACross为基础。这个指标使用不同时间周期的3个移动平均线进出。交易者可以改变移动平均线的时间周期和类型 (0=sma, 1 = ema, 2 = smma, 3 = lwma)。

智能交易为the 3MaCross_EAmq4 文件，指标为 _3 MA Cross w_Alert v2.mq4 和 Price Channel.mq4. Price Channel.mq4 可以选择自动 SL。

第一次在模拟帐户上测试。

策略测试报告
3MaCross_EA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

货币对 EURUSD (Euro vs US Dollar)
时间周期 15 分钟 (M15) 2008.06.05 00:00 - 2008.07.08 17:15 (2008.06.05 - 2008.07.30)
模式 每个替克
参量 Lots=4; StopLoss=30; AutoStopLoss=false; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=20; MagicNumber=0; CanAddPos=false; MaxOpenOrders=5; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="3MaCross_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FasterMA=2; FasterShift=0; FasterMode=2; MediumMA=4; MediumShift=0; MediumMode=2; SlowerMA=28; SlowerShift=0; SlowerMode=2; SoundAlert=0; ChannelPeriod=15; Shift=0;
测试柱 3218 模式化替克 217038 模式化质量 90.00%
图表错误 4
初始保证金 10000.00
净盈利 21492.20 毛盈利 42306.00 毛亏损 -20813.80
赢利因素 2.03 预期回报 383.79
完全借款 1640.00 最大借款(%) 12858.00 (30.13%) 相对借款 30.13% (12858.00)
总交易 56 卖空仓位(赢利百分比) 27 (48.15%) 看涨仓位 (赢利百分比) 29 (62.07%)
赢利交易（总数百分比 ） 31 (55.36%) 亏损交易 （总数百分比 ） 25 (44.64%)
最大 盈利交易 10332.40 亏损交易 -1200.00
平均 盈利交易 1364.71 亏损交易 -832.55
最小 连续盈利 (金钱数) 6 (8762.00) 连续亏损(金钱数) 5 (-3373.80)
最大 连续盈利(百分比) 20349.60 (3) 连续亏损 (百分比) -4240.00 (4)
平均 连续盈利 2 连续亏损 2

# 日期 类型 定单 成交量 价格 S/L T/P 赢利 存款额
1 2008.06.05 07:00 buy 1 4.00 1.5446 1.5416 0.0000
2 2008.06.05 08:15 s/l 1 4.00 1.5416 1.5416 0.0000 -1200.00 8800.00
3 2008.06.05 10:00 sell 2 4.00 1.5401 1.5431 0.0000
4 2008.06.05 10:07 modify 2 4.00 1.5401 1.5401 0.0000
5 2008.06.05 11:21 s/l 2 4.00 1.5401 1.5401 0.0000 0.00 8800.00
6 2008.06.05 13:30 buy 3 4.00 1.5508 1.5478 0.0000
7 2008.06.05 13:36 modify 3 4.00 1.5508 1.5508 0.0000
8 2008.06.09 13:15 close 3 4.00 1.5765 1.5508 0.0000 10332.40 19132.40
9 2008.06.09 13:15 sell 4 4.00 1.5764 1.5794 0.0000
10 2008.06.09 13:22 modify 4 4.00 1.5764 1.5764 0.0000
11 2008.06.11 07:00 close 4 4.00 1.5512 1.5764 0.0000 10017.20 29149.60
12 2008.06.11 07:00 buy 5 4.00 1.5513 1.5483 0.0000
13 2008.06.11 07:53 s/l 5 4.00 1.5483 1.5483 0.0000 -1200.00 27949.60
14 2008.06.11 09:30 buy 6 4.00 1.5498 1.5468 0.0000
15 2008.06.11 11:55 modify 6 4.00 1.5498 1.5498 0.0000
16 2008.06.11 12:50 s/l 6 4.00 1.5498 1.5498 0.0000 0.00 27949.60
17 2008.06.12 01:45 sell 7 4.00 1.5499 1.5529 0.0000
18 2008.06.12 02:41 modify 7 4.00 1.5499 1.5499 0.0000
19 2008.06.12 21:30 close 7 4.00 1.5448 1.5499 0.0000 2040.00 29989.60
20 2008.06.12 21:30 buy 8 4.00 1.5449 1.5419 0.0000
21 2008.06.12 22:37 modify 8 4.00 1.5449 1.5449 0.0000
22 2008.06.12 23:34 s/l 8 4.00 1.5449 1.5449 0.0000 0.00 29989.60
23 2008.06.13 01:15 buy 9 4.00 1.5444 1.5414 0.0000
24 2008.06.13 04:45 close 9 4.00 1.5437 1.5414 0.0000 -280.00 29709.60
25 2008.06.13 04:45 sell 10 4.00 1.5438 1.5468 0.0000
26 2008.06.13 06:30 modify 10 4.00 1.5438 1.5438 0.0000
27 2008.06.15 22:45 close 10 4.00 1.5386 1.5438 0.0000 2080.00 31789.60
28 2008.06.15 22:45 buy 11 4.00 1.5385 1.5355 0.0000
29 2008.06.16 02:29 modify 11 4.00 1.5385 1.5385 0.0000
30 2008.06.16 06:24 s/l 11 4.00 1.5385 1.5385 0.0000 26.20 31815.80
31 2008.06.16 07:15 sell 12 4.00 1.5367 1.5397 0.0000
32 2008.06.16 08:22 s/l 12 4.00 1.5397 1.5397 0.0000 -1200.00 30615.80
33 2008.06.16 08:45 buy 13 4.00 1.5420 1.5390 0.0000
34 2008.06.16 10:35 modify 13 4.00 1.5420 1.5420 0.0000
35 2008.06.17 09:30 close 13 4.00 1.5492 1.5420 0.0000 2906.20 33522.00
36 2008.06.17 09:30 sell 14 4.00 1.5493 1.5523 0.0000
37 2008.06.17 15:45 close 14 4.00 1.5508 1.5523 0.0000 -600.00 32922.00
38 2008.06.17 15:45 buy 15 4.00 1.5509 1.5479 0.0000
39 2008.06.17 22:50 modify 15 4.00 1.5509 1.5509 0.0000
40 2008.06.18 01:39 s/l 15 4.00 1.5509 1.5509 0.0000 26.20 32948.20
41 2008.06.18 02:45 sell 16 4.00 1.5497 1.5527 0.0000
42 2008.06.18 05:58 modify 16 4.00 1.5497 1.5497 0.0000
43 2008.06.18 06:31 s/l 16 4.00 1.5497 1.5497 0.0000 0.00 32948.20
44 2008.06.18 07:45 buy 17 4.00 1.5523 1.5493 0.0000
45 2008.06.18 08:17 s/l 17 4.00 1.5493 1.5493 0.0000 -1200.00 31748.20
46 2008.06.18 09:15 sell 18 4.00 1.5489 1.5519 0.0000
47 2008.06.18 10:08 modify 18 4.00 1.5489 1.5489 0.0000
48 2008.06.18 10:47 s/l 18 4.00 1.5489 1.5489 0.0000 0.00 31748.20
49 2008.06.18 15:15 buy 19 4.00 1.5506 1.5476 0.0000
50 2008.06.18 17:38 modify 19 4.00 1.5506 1.5506 0.0000
51 2008.06.19 08:30 close 19 4.00 1.5530 1.5506 0.0000 1038.60 32786.80
52 2008.06.19 08:30 sell 20 4.00 1.5529 1.5559 0.0000
53 2008.06.19 08:31 modify 20 4.00 1.5529 1.5529 0.0000
54 2008.06.20 02:00 close 20 4.00 1.5517 1.5529 0.0000 448.60 33235.40
55 2008.06.20 02:01 buy 21 4.00 1.5518 1.5488 0.0000
56 2008.06.20 06:05 modify 21 4.00 1.5518 1.5518 0.0000
57 2008.06.23 06:00 close 21 4.00 1.5593 1.5518 0.0000 3026.20 36261.60
58 2008.06.23 06:00 sell 22 4.00 1.5592 1.5622 0.0000
59 2008.06.23 07:00 modify 22 4.00 1.5592 1.5592 0.0000
60 2008.06.24 05:45 close 22 4.00 1.5525 1.5592 0.0000 2648.60 38910.20
61 2008.06.24 05:45 buy 23 4.00 1.5527 1.5497 0.0000
62 2008.06.24 06:32 modify 23 4.00 1.5527 1.5527 0.0000
63 2008.06.24 23:00 close 23 4.00 1.5567 1.5527 0.0000 1600.00 40510.20
64 2008.06.24 23:01 sell 24 4.00 1.5566 1.5596 0.0000
65 2008.06.24 23:45 close 24 4.00 1.5575 1.5596 0.0000 -360.00 40150.20
66 2008.06.24 23:45 buy 25 4.00 1.5574 1.5544 0.0000
67 2008.06.25 03:45 close 25 4.00 1.5568 1.5544 0.0000 -213.80 39936.40
68 2008.06.25 03:45 sell 26 4.00 1.5566 1.5596 0.0000
69 2008.06.25 04:15 close 26 4.00 1.5576 1.5596 0.0000 -400.00 39536.40
70 2008.06.25 04:15 buy 27 4.00 1.5575 1.5545 0.0000
71 2008.06.25 06:09 s/l 27 4.00 1.5545 1.5545 0.0000 -1200.00 38336.40
72 2008.06.25 06:30 sell 28 4.00 1.5557 1.5587 0.0000
73 2008.06.25 08:37 s/l 28 4.00 1.5587 1.5587 0.0000 -1200.00 37136.40
74 2008.06.25 09:00 buy 29 4.00 1.5589 1.5559 0.0000
75 2008.06.25 13:21 modify 29 4.00 1.5589 1.5589 0.0000
76 2008.06.25 14:35 s/l 29 4.00 1.5589 1.5589 0.0000 0.00 37136.40
77 2008.06.25 15:45 sell 30 4.00 1.5564 1.5594 0.0000
78 2008.06.25 18:10 modify 30 4.00 1.5564 1.5564 0.0000
79 2008.06.25 18:12 s/l 30 4.00 1.5564 1.5564 0.0000 0.00 37136.40
80 2008.06.25 18:30 buy 31 4.00 1.5649 1.5619 0.0000
81 2008.06.25 18:40 modify 31 4.00 1.5649 1.5649 0.0000
82 2008.06.26 06:54 s/l 31 4.00 1.5649 1.5649 0.0000 78.60 37215.00
83 2008.06.26 08:30 buy 32 4.00 1.5679 1.5649 0.0000
84 2008.06.26 09:50 modify 32 4.00 1.5679 1.5679 0.0000
85 2008.06.27 03:15 close 32 4.00 1.5727 1.5679 0.0000 1946.20 39161.20
86 2008.06.27 03:15 sell 33 4.00 1.5726 1.5756 0.0000
87 2008.06.27 06:45 close 33 4.00 1.5739 1.5756 0.0000 -520.00 38641.20
88 2008.06.27 06:45 buy 34 4.00 1.5738 1.5708 0.0000
89 2008.06.27 07:30 close 34 4.00 1.5733 1.5708 0.0000 -200.00 38441.20
90 2008.06.27 07:30 sell 35 4.00 1.5734 1.5764 0.0000
91 2008.06.27 08:00 close 35 4.00 1.5743 1.5764 0.0000 -360.00 38081.20
92 2008.06.27 08:00 buy 36 4.00 1.5744 1.5714 0.0000
93 2008.06.27 08:39 modify 36 4.00 1.5744 1.5744 0.0000
94 2008.06.27 10:50 s/l 36 4.00 1.5744 1.5744 0.0000 0.00 38081.20
95 2008.06.27 13:45 buy 37 4.00 1.5756 1.5726 0.0000
96 2008.06.27 17:13 modify 37 4.00 1.5756 1.5756 0.0000
97 2008.06.30 11:15 s/l 37 4.00 1.5756 1.5756 0.0000 26.20 38107.40
98 2008.06.30 11:45 sell 38 4.00 1.5769 1.5799 0.0000
99 2008.06.30 12:26 modify 38 4.00 1.5769 1.5769 0.0000
100 2008.06.30 13:14 s/l 38 4.00 1.5769 1.5769 0.0000 0.00 38107.40
101 2008.07.01 01:15 sell 39 4.00 1.5741 1.5771 0.0000
102 2008.07.01 06:00 s/l 39 4.00 1.5771 1.5771 0.0000 -1200.00 36907.40
103 2008.07.01 06:30 buy 40 4.00 1.5773 1.5743 0.0000
104 2008.07.01 06:51 s/l 40 4.00 1.5743 1.5743 0.0000 -1200.00 35707.40
105 2008.07.01 07:30 sell 41 4.00 1.5743 1.5773 0.0000
106 2008.07.01 08:45 close 41 4.00 1.5760 1.5773 0.0000 -680.00 35027.40
107 2008.07.01 08:45 buy 42 4.00 1.5761 1.5731 0.0000
108 2008.07.01 09:51 modify 42 4.00 1.5761 1.5761 0.0000
109 2008.07.01 14:00 s/l 42 4.00 1.5761 1.5761 0.0000 0.00 35027.40
110 2008.07.01 15:30 sell 43 4.00 1.5769 1.5799 0.0000
111 2008.07.01 16:00 close 43 4.00 1.5780 1.5799 0.0000 -440.00 34587.40
112 2008.07.01 16:00 buy 44 4.00 1.5779 1.5749 0.0000
113 2008.07.01 16:17 modify 44 4.00 1.5779 1.5779 0.0000
114 2008.07.01 18:08 s/l 44 4.00 1.5779 1.5779 0.0000 0.00 34587.40
115 2008.07.02 10:15 sell 45 4.00 1.5782 1.5812 0.0000
116 2008.07.02 11:52 s/l 45 4.00 1.5812 1.5812 0.0000 -1200.00 33387.40
117 2008.07.02 12:45 buy 46 4.00 1.5839 1.5809 0.0000
118 2008.07.02 12:59 modify 46 4.00 1.5839 1.5839 0.0000
119 2008.07.03 12:35 s/l 46 4.00 1.5839 1.5839 0.0000 78.60 33466.00
120 2008.07.03 13:00 sell 47 4.00 1.5766 1.5796 0.0000
121 2008.07.03 13:07 modify 47 4.00 1.5766 1.5766 0.0000
122 2008.07.03 13:45 s/l 47 4.00 1.5766 1.5766 0.0000 0.00 33466.00
123 2008.07.07 00:00 sell 48 4.00 1.5693 1.5723 0.0000
124 2008.07.07 00:28 modify 48 4.00 1.5693 1.5693 0.0000
125 2008.07.07 12:00 close 48 4.00 1.5655 1.5693 0.0000 1520.00 34986.00
126 2008.07.07 12:00 buy 49 4.00 1.5656 1.5626 0.0000
127 2008.07.07 12:30 close 49 4.00 1.5643 1.5626 0.0000 -520.00 34466.00
128 2008.07.07 12:30 sell 50 4.00 1.5642 1.5672 0.0000
129 2008.07.07 15:05 s/l 50 4.00 1.5672 1.5672 0.0000 -1200.00 33266.00
130 2008.07.07 15:15 buy 51 4.00 1.5666 1.5636 0.0000
131 2008.07.07 16:25 modify 51 4.00 1.5666 1.5666 0.0000
132 2008.07.08 02:45 close 51 4.00 1.5695 1.5666 0.0000 1186.20 34452.20
133 2008.07.08 02:47 sell 52 4.00 1.5696 1.5726 0.0000
134 2008.07.08 04:15 close 52 4.00 1.5712 1.5726 0.0000 -640.00 33812.20
135 2008.07.08 04:15 buy 53 4.00 1.5713 1.5683 0.0000
136 2008.07.08 06:58 s/l 53 4.00 1.5683 1.5683 0.0000 -1200.00 32612.20
137 2008.07.08 07:00 sell 54 4.00 1.5684 1.5714 0.0000
138 2008.07.08 07:47 s/l 54 4.00 1.5714 1.5714 0.0000 -1200.00 31412.20
139 2008.07.08 08:15 buy 55 4.00 1.5740 1.5710 0.0000
140 2008.07.08 10:41 s/l 55 4.00 1.5710 1.5710 0.0000 -1200.00 30212.20
141 2008.07.08 11:45 sell 56 4.00 1.5697 1.5727 0.0000
142 2008.07.08 12:37 modify 56 4.00 1.5697 1.5697 0.0000
143 2008.07.08 17:24 close at stop 56 4.00 1.5665 1.5697 0.0000 1280.00 31492.20

