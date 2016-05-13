CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Implementando o padrão MACD "Continuação da tendência" - expert para MetaTrader 4

Юрий | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1196
Avaliação:
(7)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Implementando o padrão MACD "Continuação da tendência"

O conselheiro foi escrito para testar a eficácia da estratégia de negociação descrita pelo autor, o resultado e a descrição dos seus parâmetros, que estão disponíveis na edição 20 da revista. Você pode baixar a revista no nosso site http://www.fortrader.ru

Breve descrição da estratégia:

  1. Período: H4;
  2. Instrumento: EURUSD;
  3. Volume: 0,1 lotes
  4. Indicadores: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.

Pesquisa do sinal de compra:

  1. O gráfico de barras MACD deve formar um máximo acima de 0,0015;
  2. Após a formação do mínimo acima de 0,0015, o gráfico de barras deve ir abaixo de -0,0005, e, sem ir abaixo de zero, virar com um valor acima de 0,0005;
  3. A ordem Stop coloca-se 10 pontos abaixo do último mínimo local;
  4. O primeiro alvo, para 30% da posição, fecha-se quando o preço atinge um valor acima da média móvel exponencial de 21 períodos;
  5. O segundo alvo, para metade das posições, fecha-se quando o preço atinge um valor entre a média móvel simples de 89 períodos e a média exponencial de 365 períodos.
  6. O terceiro alvo, para o volume de posições restante, fecha-se quando o preço atinge o nível de resistência.

Pesquisa do sinal de venda:

  1. O gráfico de barras MACD deve formar um máximo acima de -0.0015;
  2. Após a formação de um máximo, acima de -0,0015, o gráfico de barras deve tomar um valor acima de -0,0005 e, a seguir, sem ultrapassar o nível zero, virar para baixo com um valor inferior a -0,0005;
  3. Uma ordem stop coloca-se 10 pontos acima do último máximo local;
  4. O primeiro alvo, para 30% da posição, fecha-se quando o preço atinge um valor inferior à média exponencial de 21 períodos;
  5. O segundo alvo, para metade das posições, fecha-se quando o preço atinge um valor entre a média móvel simples de 89 períodos e a média exponencial de 365 períodos.
  6. O terceiro alvo, para o volume de posições restante, fecha-se quando o preço atinge o nível de resistência.

Teste do conselheiro com parâmetros padrão:

Teste da otimização fora da participação da otimização:

Ao trabalhar, no futuro, são recebidos bons resultados e também ao trabalhar em períodos menores.

No conselheiro proposto foi programado um conjunto de parâmetros padrão, você pode baixar a sua versão estendida com possibilidade para alterar e otimizar os parâmetros e com níveis ajustáveis de cálculo de Take Profit e Stop Loss na nossa edição da revista.

!!! Lembramos que cada corretora trabalha com diferentes propriedades para cotações e que os resultados desses parâmetros podem variar.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8249

Um indicador dos níveis de suporte e resistência Um indicador dos níveis de suporte e resistência

Um indicador dos níveis de suporte e resistência. Os próprios níveis não são calculados, como por exemplo os pivôs, mas eles são lidos a partir do arquivo de texto de um formato específico.

et4 MTC v1 et4 MTC v1

Um modelo universal para MTS em desenvolvimento.

Conselheiro 3MaCross Conselheiro 3MaCross

Este expert baseia-se no indicador 3MACross.

DayBorders Limites do dia anterior do calendário para negociar usando Larry Williams DayBorders Limites do dia anterior do calendário para negociar usando Larry Williams

O script automatiza a construção de linhas do tempo de abertura/fechamento dos dias do calendário, bem como linhas do preço de abertura/fechamento do pregão.