Implementando o padrão MACD "Continuação da tendência" - expert para MetaTrader 4
Implementando o padrão MACD "Continuação da tendência"
O conselheiro foi escrito para testar a eficácia da estratégia de negociação descrita pelo autor, o resultado e a descrição dos seus parâmetros, que estão disponíveis na edição 20 da revista. Você pode baixar a revista no nosso site http://www.fortrader.ru
Breve descrição da estratégia:
- Período: H4;
- Instrumento: EURUSD;
- Volume: 0,1 lotes
- Indicadores: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.
Pesquisa do sinal de compra:
- O gráfico de barras MACD deve formar um máximo acima de 0,0015;
- Após a formação do mínimo acima de 0,0015, o gráfico de barras deve ir abaixo de -0,0005, e, sem ir abaixo de zero, virar com um valor acima de 0,0005;
- A ordem Stop coloca-se 10 pontos abaixo do último mínimo local;
- O primeiro alvo, para 30% da posição, fecha-se quando o preço atinge um valor acima da média móvel exponencial de 21 períodos;
- O segundo alvo, para metade das posições, fecha-se quando o preço atinge um valor entre a média móvel simples de 89 períodos e a média exponencial de 365 períodos.
- O terceiro alvo, para o volume de posições restante, fecha-se quando o preço atinge o nível de resistência.
Pesquisa do sinal de venda:
- O gráfico de barras MACD deve formar um máximo acima de -0.0015;
- Após a formação de um máximo, acima de -0,0015, o gráfico de barras deve tomar um valor acima de -0,0005 e, a seguir, sem ultrapassar o nível zero, virar para baixo com um valor inferior a -0,0005;
- Uma ordem stop coloca-se 10 pontos acima do último máximo local;
- O primeiro alvo, para 30% da posição, fecha-se quando o preço atinge um valor inferior à média exponencial de 21 períodos;
- O segundo alvo, para metade das posições, fecha-se quando o preço atinge um valor entre a média móvel simples de 89 períodos e a média exponencial de 365 períodos.
- O terceiro alvo, para o volume de posições restante, fecha-se quando o preço atinge o nível de resistência.
Teste do conselheiro com parâmetros padrão:
Teste da otimização fora da participação da otimização:
Ao trabalhar, no futuro, são recebidos bons resultados e também ao trabalhar em períodos menores.
No conselheiro proposto foi programado um conjunto de parâmetros padrão, você pode baixar a sua versão estendida com possibilidade para alterar e otimizar os parâmetros e com níveis ajustáveis de cálculo de Take Profit e Stop Loss na nossa edição da revista.
!!! Lembramos que cada corretora trabalha com diferentes propriedades para cotações e que os resultados desses parâmetros podem variar.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8249
