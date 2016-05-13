Implementando o padrão MACD "Continuação da tendência"

O conselheiro foi escrito para testar a eficácia da estratégia de negociação descrita pelo autor, o resultado e a descrição dos seus parâmetros, que estão disponíveis na edição 20 da revista.



Breve descrição da estratégia:

Período: H4; Instrumento: EURUSD; Volume: 0,1 lotes Indicadores: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.



Pesquisa do sinal de compra:



O gráfico de barras MACD deve formar um máximo acima de 0,0015; Após a formação do mínimo acima de 0,0015, o gráfico de barras deve ir abaixo de -0,0005, e, sem ir abaixo de zero, virar com um valor acima de 0,0005; A ordem Stop coloca-se 10 pontos abaixo do último mínimo local; O primeiro alvo, para 30% da posição, fecha-se quando o preço atinge um valor acima da média móvel exponencial de 21 períodos; O segundo alvo, para metade das posições, fecha-se quando o preço atinge um valor entre a média móvel simples de 89 períodos e a média exponencial de 365 períodos. O terceiro alvo, para o volume de posições restante, fecha-se quando o preço atinge o nível de resistência.

Pesquisa do sinal de venda:

O gráfico de barras MACD deve formar um máximo acima de -0.0015; Após a formação de um máximo, acima de -0,0015, o gráfico de barras deve tomar um valor acima de -0,0005 e, a seguir, sem ultrapassar o nível zero, virar para baixo com um valor inferior a -0,0005; Uma ordem stop coloca-se 10 pontos acima do último máximo local; O primeiro alvo, para 30% da posição, fecha-se quando o preço atinge um valor inferior à média exponencial de 21 períodos; O segundo alvo, para metade das posições, fecha-se quando o preço atinge um valor entre a média móvel simples de 89 períodos e a média exponencial de 365 períodos. O terceiro alvo, para o volume de posições restante, fecha-se quando o preço atinge o nível de resistência.

Teste do conselheiro com parâmetros padrão:

Teste da otimização fora da participação da otimização:



Ao trabalhar, no futuro, são recebidos bons resultados e também ao trabalhar em períodos menores.

No conselheiro proposto foi programado um conjunto de parâmetros padrão, você pode baixar a sua versão estendida com possibilidade para alterar e otimizar os parâmetros e com níveis ajustáveis de cálculo de Take Profit e Stop Loss na nossa edição da revista.

!!! Lembramos que cada corretora trabalha com diferentes propriedades para cotações e que os resultados desses parâmetros podem variar.