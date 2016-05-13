Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MACD_Histogram - indicador para MetaTrader 4
1021
Esse indicador pode ser utilizado em qualquer período, a linha de divergência é automática.
Se você preferir utilizar uma linha de divergência na MACD, pode usar esse indicador...
Negociação bem-sucedida.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8253
DayBorders Limites do dia anterior do calendário para negociar usando Larry Williams
O script automatiza a construção de linhas do tempo de abertura/fechamento dos dias do calendário, bem como linhas do preço de abertura/fechamento do pregão.Conselheiro 3MaCross
Este expert baseia-se no indicador 3MACross.
Correlação
O indicador é projetado para procurar correlações entre os diferentes instrumentos. Ele permite sobrepor um gráfico em cima de outro e determinar visualmente como correlacionar entre si os diferentes instrumentos.sell zone fibs
Indicador sell zone fibs.