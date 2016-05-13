CodeBaseSeções
Indicadores

MACD_Histogram - indicador para MetaTrader 4

Franky Prasetyo
Visualizações:
1021
Avaliação:
(27)
Publicado:
Publicado:
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Esse indicador pode ser utilizado em qualquer período, a linha de divergência é automática.

Se você preferir utilizar uma linha de divergência na MACD, pode usar esse indicador...

Negociação bem-sucedida.

Gráfico de barras MACD

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8253

