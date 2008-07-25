Данный эксперт основан на индикаторе 3MACross (https://www.mql5.com/en/code/8012 ? Примечание модератора). Этот индикатор использует три скользящих средних с разными периодами для входа и выхода. Трейдеры имеют возможность изменить период и тип MA (0=sma, 1 = ema, 2 = smma, 3 = lwma).



Эксперт - это файл 3MaCross_EA.mq4, индикаторы - файлы: _3 MA Cross w_Alert v2.mq4 и Price Channel.mq4. Price Channel.mq4 может быть использован для выбора автоматического SL.



График:





Сначала протестируйте на демо-счете.



