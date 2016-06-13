コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

3MaCross - MetaTrader 4のためのエキスパート

bobby
ビュー:
1285
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
詳細:

このEAは、インディケータ3MACrossに基づいて作られました。 (https://www.mql5.com/ja/code/8012 ?)これは、3つの移動平均を取引の為に使用します。トレーダーは移動平均法と期間が変更できます (0=sma, 1 = ema, 2 = smma, 3 = lwma)。

EAのファイルは3MaCross_EA.mq4です。インディケータのファイルは_3 MA Cross w_Alert v2.mq4とPrice Channel.mq4です。Price ChannelによりSLが自動的に選択されます。

チャート:


まず最初に、デモ口座でバックテストすることをおすすめします。


バックテスト結果
3MaCross_EA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

通貨ペアEURUSD (ユーロドル)
時間軸1515分足 (M15) 2008年6月5日 00:00 - 2008年7月8日 17:15 (2008年6月5日 - 2008年7月30日)
モデル
全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
パラメータ:Lots=4; StopLoss=30; AutoStopLoss=false; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=20; MagicNumber=0; CanAddPos=false; MaxOpenOrders=5; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="3MaCross_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FasterMA=2; FasterShift=0; FasterMode=2; MediumMA=4; MediumShift=0; MediumMode=2; SlowerMA=28; SlowerShift=0; SlowerMode=2; SoundAlert=0; ChannelPeriod=15; Shift=0;

ヒストリー内のバー数
3218生成されたティックの数
217038モデル化の質
90.00%
チャートの不一致エラー4




初期証拠金
10000.00



純利益
21492.20総利益
42306.00総損益
-20813.80
プロフィットファクタ2.03期待利得
383.79

絶対ドローダウン
1640.00最大ドローダウン12858.00 (30.13%)相対ドローダウン
30.13% (12858.00)

総取引数
56ショートポジション27 (48.15%)ロングポジション29 (62.07%)

勝トレード（全体からパーセンテージを計算する） 31 (55.36%)負トレード（全体からパーセンテージを計算する） 25 (44.64%)
最大
勝トレード10332.40勝トレード-1200.00
平均勝トレード1364.71勝トレード-832.55
最大
連続勝ち（利益） 6 (8762.00)連続負け (損失)5 (-3373.80)
最大連続利益 (勝ちの数)20349.60 (3)連続損失 (負けの数)-4240.00 (4)
平均連続勝ち 2連続負け2

#執行日付
トレードナンバーボリューム価格S/L (損切り)T/P (利益確定)利益残高
12008年6月5日 07:00買い14.001.54461.54160.0000
22008年6月5日 08:15s/l14.001.54161.54160.0000-1200.008800.00
32008年6月5日 10:00売り24.001.54011.54310.0000
42008年6月5日 10:07修正24.001.54011.54010.0000
52008年6月5日 11:21s/l24.001.54011.54010.00000.008800.00
62008年6月5日 13:30買い34.001.55081.54780.0000
72008年6月5日 13:36修正34.001.55081.55080.0000
82008年6月9日 13:15エグジット34.001.57651.55080.000010332.4019132.40
92008年6月9日 13:15売り44.001.57641.57940.0000
102008年6月9日 13:22修正44.001.57641.57640.0000
112008年6月11日 07:00エグジット44.001.55121.57640.000010017.2029149.60
122008年6月11日 07:00買い54.001.55131.54830.0000
132008年6月11日 07:53s/l54.001.54831.54830.0000-1200.0027949.60
142008年6月11日 09:30買い64.001.54981.54680.0000
152008年6月11日 11:55修正64.001.54981.54980.0000
162008年6月11日 12:50s/l64.001.54981.54980.00000.0027949.60
172008年6月12日 01:45売り74.001.54991.55290.0000
182008年6月12日 02:41修正74.001.54991.54990.0000
192008年6月12日 21:30エグジット74.001.54481.54990.00002040.0029989.60
202008年6月12日 21:30買い84.001.54491.54190.0000
212008年6月12日 22:37修正84.001.54491.54490.0000
222008年6月12日 23:34s/l84.001.54491.54490.00000.0029989.60
232008年6月12日 01:15買い94.001.54441.54140.0000
242008年6月13日 04:45エグジット94.001.54371.54140.0000-280.0029709.60
252008年6月13日 04:45売り104.001.54381.54680.0000
262008年6月13日 06:30修正104.001.54381.54380.0000
272008年6月15日 22:45エグジット104.001.53861.54380.00002080.0031789.60
282008年6月15日 22:45買い114.001.53851.53550.0000
292008年6月16日 02:29修正114.001.53851.53850.0000
302008年6月16日 06:24s/l114.001.53851.53850.000026.2031815.80
312008年6月16日 07:15売り124.001.53671.53970.0000
322008年6月16日 08:22s/l124.001.53971.53970.0000-1200.0030615.80
332008年6月16日 08:45買い134.001.54201.53900.0000
342008年6月16日 10:35修正134.001.54201.54200.0000
352008年6月17日 09:30エグジット134.001.54921.54200.00002906.2033522.00
362008年6月17日 09:30売り144.001.54931.55230.0000
372008年6月17日 15:45エグジット144.001.55081.55230.0000-600.0032922.00
382008年6月17日 15:45買い154.001.55091.54790.0000
392008年6月17日 22:50修正154.001.55091.55090.0000
402008年6月18日 01:39s/l154.001.55091.55090.000026.2032948.20
412008年6月18日 02:45売り164.001.54971.55270.0000
422008年6月18日 05:58修正164.001.54971.54970.0000
432008年6月18日 06:31s/l164.001.54971.54970.00000.0032948.20
442008年6月18日 07:45買い174.001.55231.54930.0000
452008年6月18日 08:17s/l174.001.54931.54930.0000-1200.0031748.20
462008年6月18日 09:15売り184.001.54891.55190.0000
472008年6月18日 10:08修正184.001.54891.54890.0000
482008年6月18日 10:47s/l184.001.54891.54890.00000.0031748.20
492008年6月18日 15:15買い194.001.55061.54760.0000
502008年6月18日 17:38修正194.001.55061.55060.0000
512008年6月19日 08:30エグジット194.001.55301.55060.00001038.6032786.80
522008年6月19日 08:30売り204.001.55291.55590.0000
532008年6月19日 08:31修正204.001.55291.55290.0000
542008年6月20日 02:00エグジット204.001.55171.55290.0000448.6033235.40
552008年6月20日 02:01買い214.001.55181.54880.0000
562008年6月20日 06:05修正214.001.55181.55180.0000
572008年6月23日 06:00エグジット214.001.55931.55180.00003026.2036261.60
582008年6月23日 06:00売り224.001.55921.56220.0000
592008年6月23日 07:00修正224.001.55921.55920.0000
602008年6月24日 05:45エグジット224.001.55251.55920.00002648.6038910.20
612008年6月24日 05:45買い234.001.55271.54970.0000
622008年6月24日 06:32修正234.001.55271.55270.0000
632008年6月24日 23:00エグジット234.001.55671.55270.00001600.0040510.20
642008年6月24日 23:01売り244.001.55661.55960.0000
652008年6月24日 23:45エグジット244.001.55751.55960.0000-360.0040150.20
662008年6月24日 23:45買い254.001.55741.55440.0000
672008年6月25日 03:45エグジット254.001.55681.55440.0000-213.8039936.40
682008年6月25日 03:45売り264.001.55661.55960.0000
692008年6月25日 04:15エグジット264.001.55761.55960.0000-400.0039536.40
702008年6月25日 04:15買い274.001.55751.55450.0000
712008年6月25日 06:09s/l274.001.55451.55450.0000-1200.0038336.40
722008年6月25日 06:30売り284.001.55571.55870.0000
732008年6月25日 08:37s/l284.001.55871.55870.0000-1200.0037136.40
742008年6月25日 09:00買い294.001.55891.55590.0000
752008年6月25日 13:21修正294.001.55891.55890.0000
762008年6月25日 14:35s/l294.001.55891.55890.00000.0037136.40
772008年6月25日 15:45売り304.001.55641.55940.0000
782008年6月25日 18:10修正304.001.55641.55640.0000
792008年6月25日 18:12s/l304.001.55641.55640.00000.0037136.40
802008年6月25日 18:30買い314.001.56491.56190.0000
812008年6月25日 18:40修正314.001.56491.56490.0000
822008年6月25日 06:54s/l314.001.56491.56490.000078.6037215.00
832008年6月26日 08:30買い324.001.56791.56490.0000
842008年6月26日 09:50修正324.001.56791.56790.0000
852008年6月27日 03:15エグジット324.001.57271.56790.00001946.2039161.20
862008年6月27日 03:15売り334.001.57261.57560.0000
872008年6月27日 06:45エグジット334.001.57391.57560.0000-520.0038641.20
882008年6月27日 06:45買い344.001.57381.57080.0000
892008年6月27日 07:30エグジット344.001.57331.57080.0000-200.0038441.20
902008年6月27日 07:30売り354.001.57341.57640.0000
912008年6月27日 08:00エグジット354.001.57431.57640.0000-360.0038081.20
922008年6月27日 08:00買い364.001.57441.57140.0000
932008年6月27日 08:39修正364.001.57441.57440.0000
942008年6月27日 10:50s/l364.001.57441.57440.00000.0038081.20
952008年6月27日 13:45買い374.001.57561.57260.0000
962008年6月27日 17:13修正374.001.57561.57560.0000
972008年6月30日 11:15s/l374.001.57561.57560.000026.2038107.40
982008年6月30日 11:45売り384.001.57691.57990.0000
992008年6月30日 12:26修正384.001.57691.57690.0000
1002008年6月30日 13:14s/l384.001.57691.57690.00000.0038107.40
1012008年7月1日 01:15売り394.001.57411.57710.0000
1022008年7月1日 06:00s/l394.001.57711.57710.0000-1200.0036907.40
1032008年7月1日 06:30買い404.001.57731.57430.0000
1042008年7月1日 06:51s/l404.001.57431.57430.0000-1200.0035707.40
1052008年7月1日 07:30売り414.001.57431.57730.0000
1062008年7月1日 08:45エグジット414.001.57601.57730.0000-680.0035027.40
1072008年7月1日 08:45買い424.001.57611.57310.0000
1082008年7月1日 09:51修正424.001.57611.57610.0000
1092008年7月1日 14:00s/l424.001.57611.57610.00000.0035027.40
1102008年7月1日 15:30売り434.001.57691.57990.0000
1112008年7月1日 16:00エグジット434.001.57801.57990.0000-440.0034587.40
1122008年7月1日 16:00買い444.001.57791.57490.0000
1132008年7月1日 16:17修正444.001.57791.57790.0000
1142008年7月1日 18:08s/l444.001.57791.57790.00000.0034587.40
1152008年7月2日 10:15売り454.001.57821.58120.0000
1162008年7月2日 11:52s/l454.001.58121.58120.0000-1200.0033387.40
1172008年7月2日 12:45買い464.001.58391.58090.0000
1182008年7月2日 12:59修正464.001.58391.58390.0000
1192008年7月3日 12:35s/l464.001.58391.58390.000078.6033466.00
1202008年7月3日 13:00売り474.001.57661.57960.0000
1212008年7月3日 13:07修正474.001.57661.57660.0000
1222008年7月3日 13:45s/l474.001.57661.57660.00000.0033466.00
1232008年7月7日 00:00売り484.001.56931.57230.0000
1242008年7月7日 00:28修正484.001.56931.56930.0000
1252008年7月7日 12:00エグジット484.001.56551.56930.00001520.0034986.00
1262008年7月7日 12:00買い494.001.56561.56260.0000
1272008年7月7日 12:30エグジット494.001.56431.56260.0000-520.0034466.00
1282008年7月7日 12:30売り504.001.56421.56720.0000
1292008年7月7日 15:05s/l504.001.56721.56720.0000-1200.0033266.00
1302008年7月7日 15:15買い514.001.56661.56360.0000
1312008年7月7日 16:25修正514.001.56661.56660.0000
1322008年7月8日 02:45エグジット514.001.56951.56660.00001186.2034452.20
1332008年7月8日 02:47売り524.001.56961.57260.0000
1342008年7月8日 04:15エグジット524.001.57121.57260.0000-640.0033812.20
1352008年7月8日 04:15買い534.001.57131.56830.0000
1362008年7月8日 06:58s/l534.001.56831.56830.0000-1200.0032612.20
1372008年7月8日 07:00売り544.001.56841.57140.0000
1382008年7月8日 07:47s/l544.001.57141.57140.0000-1200.0031412.20
1392008年7月8日 08:15買い554.001.57401.57100.0000
1402008年7月8日 10:41s/l554.001.57101.57100.0000-1200.0030212.20
1412008年7月8日 11:45売り564.001.56971.57270.0000
1422008年7月8日 12:37修正564.001.56971.56970.0000
1432008年7月8日 17:24損切りラインで決済する564.001.56651.56970.00001280.0031492.20

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8250

