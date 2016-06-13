無料でロボットをダウンロードする方法を見る
3MaCross - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1285
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
詳細:
このEAは、インディケータ3MACrossに基づいて作られました。 (https://www.mql5.com/ja/code/8012 ?)これは、3つの移動平均を取引の為に使用します。トレーダーは移動平均法と期間が変更できます (0=sma, 1 = ema, 2 = smma, 3 = lwma)。
まず最初に、デモ口座でバックテストすることをおすすめします。
このEAは、インディケータ3MACrossに基づいて作られました。 (https://www.mql5.com/ja/code/8012 ?)これは、3つの移動平均を取引の為に使用します。トレーダーは移動平均法と期間が変更できます (0=sma, 1 = ema, 2 = smma, 3 = lwma)。
EAのファイルは3MaCross_EA.mq4です。インディケータのファイルは_3 MA Cross w_Alert v2.mq4とPrice Channel.mq4です。Price ChannelによりSLが自動的に選択されます。
チャート:
まず最初に、デモ口座でバックテストすることをおすすめします。
バックテスト結果
3MaCross_EA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)
|通貨ペア
|EURUSD (ユーロドル)
|時間軸
|1515分足 (M15) 2008年6月5日 00:00 - 2008年7月8日 17:15 (2008年6月5日 - 2008年7月30日)
|モデル
|全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
|パラメータ:
|Lots=4; StopLoss=30; AutoStopLoss=false; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=20; MagicNumber=0; CanAddPos=false; MaxOpenOrders=5; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=false; TradeLog="3MaCross_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FasterMA=2; FasterShift=0; FasterMode=2; MediumMA=4; MediumShift=0; MediumMode=2; SlowerMA=28; SlowerShift=0; SlowerMode=2; SoundAlert=0; ChannelPeriod=15; Shift=0;
|ヒストリー内のバー数
|3218
|生成されたティックの数
|217038
|モデル化の質
|90.00%
|チャートの不一致エラー
|4
|初期証拠金
|10000.00
|純利益
|21492.20
|総利益
|42306.00
|総損益
|-20813.80
|プロフィットファクタ
|2.03
|期待利得
|383.79
|絶対ドローダウン
|1640.00
|最大ドローダウン
|12858.00 (30.13%)
|相対ドローダウン
|30.13% (12858.00)
|総取引数
|56
|ショートポジション
|27 (48.15%)
|ロングポジション
|29 (62.07%)
|勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|31 (55.36%)
|負トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|25 (44.64%)
|最大
|勝トレード
|10332.40
|勝トレード
|-1200.00
|平均
|勝トレード
|1364.71
|勝トレード
|-832.55
|最大
|連続勝ち（利益）
|6 (8762.00)
|連続負け (損失)
|5 (-3373.80)
|最大
|連続利益 (勝ちの数)
|20349.60 (3)
|連続損失 (負けの数)
|-4240.00 (4)
|平均
|連続勝ち
|2
|連続負け
|2
|#
|執行日付
|トレード
|ナンバー
|ボリューム
|価格
|S/L (損切り)
|T/P (利益確定)
|利益
|残高
|1
|2008年6月5日 07:00
|買い
|1
|4.00
|1.5446
|1.5416
|0.0000
|2
|2008年6月5日 08:15
|s/l
|1
|4.00
|1.5416
|1.5416
|0.0000
|-1200.00
|8800.00
|3
|2008年6月5日 10:00
|売り
|2
|4.00
|1.5401
|1.5431
|0.0000
|4
|2008年6月5日 10:07
|修正
|2
|4.00
|1.5401
|1.5401
|0.0000
|5
|2008年6月5日 11:21
|s/l
|2
|4.00
|1.5401
|1.5401
|0.0000
|0.00
|8800.00
|6
|2008年6月5日 13:30
|買い
|3
|4.00
|1.5508
|1.5478
|0.0000
|7
|2008年6月5日 13:36
|修正
|3
|4.00
|1.5508
|1.5508
|0.0000
|8
|2008年6月9日 13:15
|エグジット
|3
|4.00
|1.5765
|1.5508
|0.0000
|10332.40
|19132.40
|9
|2008年6月9日 13:15
|売り
|4
|4.00
|1.5764
|1.5794
|0.0000
|10
|2008年6月9日 13:22
|修正
|4
|4.00
|1.5764
|1.5764
|0.0000
|11
|2008年6月11日 07:00
|エグジット
|4
|4.00
|1.5512
|1.5764
|0.0000
|10017.20
|29149.60
|12
|2008年6月11日 07:00
|買い
|5
|4.00
|1.5513
|1.5483
|0.0000
|13
|2008年6月11日 07:53
|s/l
|5
|4.00
|1.5483
|1.5483
|0.0000
|-1200.00
|27949.60
|14
|2008年6月11日 09:30
|買い
|6
|4.00
|1.5498
|1.5468
|0.0000
|15
|2008年6月11日 11:55
|修正
|6
|4.00
|1.5498
|1.5498
|0.0000
|16
|2008年6月11日 12:50
|s/l
|6
|4.00
|1.5498
|1.5498
|0.0000
|0.00
|27949.60
|17
|2008年6月12日 01:45
|売り
|7
|4.00
|1.5499
|1.5529
|0.0000
|18
|2008年6月12日 02:41
|修正
|7
|4.00
|1.5499
|1.5499
|0.0000
|19
|2008年6月12日 21:30
|エグジット
|7
|4.00
|1.5448
|1.5499
|0.0000
|2040.00
|29989.60
|20
|2008年6月12日 21:30
|買い
|8
|4.00
|1.5449
|1.5419
|0.0000
|21
|2008年6月12日 22:37
|修正
|8
|4.00
|1.5449
|1.5449
|0.0000
|22
|2008年6月12日 23:34
|s/l
|8
|4.00
|1.5449
|1.5449
|0.0000
|0.00
|29989.60
|23
|2008年6月12日 01:15
|買い
|9
|4.00
|1.5444
|1.5414
|0.0000
|24
|2008年6月13日 04:45
|エグジット
|9
|4.00
|1.5437
|1.5414
|0.0000
|-280.00
|29709.60
|25
|2008年6月13日 04:45
|売り
|10
|4.00
|1.5438
|1.5468
|0.0000
|26
|2008年6月13日 06:30
|修正
|10
|4.00
|1.5438
|1.5438
|0.0000
|27
|2008年6月15日 22:45
|エグジット
|10
|4.00
|1.5386
|1.5438
|0.0000
|2080.00
|31789.60
|28
|2008年6月15日 22:45
|買い
|11
|4.00
|1.5385
|1.5355
|0.0000
|29
|2008年6月16日 02:29
|修正
|11
|4.00
|1.5385
|1.5385
|0.0000
|30
|2008年6月16日 06:24
|s/l
|11
|4.00
|1.5385
|1.5385
|0.0000
|26.20
|31815.80
|31
|2008年6月16日 07:15
|売り
|12
|4.00
|1.5367
|1.5397
|0.0000
|32
|2008年6月16日 08:22
|s/l
|12
|4.00
|1.5397
|1.5397
|0.0000
|-1200.00
|30615.80
|33
|2008年6月16日 08:45
|買い
|13
|4.00
|1.5420
|1.5390
|0.0000
|34
|2008年6月16日 10:35
|修正
|13
|4.00
|1.5420
|1.5420
|0.0000
|35
|2008年6月17日 09:30
|エグジット
|13
|4.00
|1.5492
|1.5420
|0.0000
|2906.20
|33522.00
|36
|2008年6月17日 09:30
|売り
|14
|4.00
|1.5493
|1.5523
|0.0000
|37
|2008年6月17日 15:45
|エグジット
|14
|4.00
|1.5508
|1.5523
|0.0000
|-600.00
|32922.00
|38
|2008年6月17日 15:45
|買い
|15
|4.00
|1.5509
|1.5479
|0.0000
|39
|2008年6月17日 22:50
|修正
|15
|4.00
|1.5509
|1.5509
|0.0000
|40
|2008年6月18日 01:39
|s/l
|15
|4.00
|1.5509
|1.5509
|0.0000
|26.20
|32948.20
|41
|2008年6月18日 02:45
|売り
|16
|4.00
|1.5497
|1.5527
|0.0000
|42
|2008年6月18日 05:58
|修正
|16
|4.00
|1.5497
|1.5497
|0.0000
|43
|2008年6月18日 06:31
|s/l
|16
|4.00
|1.5497
|1.5497
|0.0000
|0.00
|32948.20
|44
|2008年6月18日 07:45
|買い
|17
|4.00
|1.5523
|1.5493
|0.0000
|45
|2008年6月18日 08:17
|s/l
|17
|4.00
|1.5493
|1.5493
|0.0000
|-1200.00
|31748.20
|46
|2008年6月18日 09:15
|売り
|18
|4.00
|1.5489
|1.5519
|0.0000
|47
|2008年6月18日 10:08
|修正
|18
|4.00
|1.5489
|1.5489
|0.0000
|48
|2008年6月18日 10:47
|s/l
|18
|4.00
|1.5489
|1.5489
|0.0000
|0.00
|31748.20
|49
|2008年6月18日 15:15
|買い
|19
|4.00
|1.5506
|1.5476
|0.0000
|50
|2008年6月18日 17:38
|修正
|19
|4.00
|1.5506
|1.5506
|0.0000
|51
|2008年6月19日 08:30
|エグジット
|19
|4.00
|1.5530
|1.5506
|0.0000
|1038.60
|32786.80
|52
|2008年6月19日 08:30
|売り
|20
|4.00
|1.5529
|1.5559
|0.0000
|53
|2008年6月19日 08:31
|修正
|20
|4.00
|1.5529
|1.5529
|0.0000
|54
|2008年6月20日 02:00
|エグジット
|20
|4.00
|1.5517
|1.5529
|0.0000
|448.60
|33235.40
|55
|2008年6月20日 02:01
|買い
|21
|4.00
|1.5518
|1.5488
|0.0000
|56
|2008年6月20日 06:05
|修正
|21
|4.00
|1.5518
|1.5518
|0.0000
|57
|2008年6月23日 06:00
|エグジット
|21
|4.00
|1.5593
|1.5518
|0.0000
|3026.20
|36261.60
|58
|2008年6月23日 06:00
|売り
|22
|4.00
|1.5592
|1.5622
|0.0000
|59
|2008年6月23日 07:00
|修正
|22
|4.00
|1.5592
|1.5592
|0.0000
|60
|2008年6月24日 05:45
|エグジット
|22
|4.00
|1.5525
|1.5592
|0.0000
|2648.60
|38910.20
|61
|2008年6月24日 05:45
|買い
|23
|4.00
|1.5527
|1.5497
|0.0000
|62
|2008年6月24日 06:32
|修正
|23
|4.00
|1.5527
|1.5527
|0.0000
|63
|2008年6月24日 23:00
|エグジット
|23
|4.00
|1.5567
|1.5527
|0.0000
|1600.00
|40510.20
|64
|2008年6月24日 23:01
|売り
|24
|4.00
|1.5566
|1.5596
|0.0000
|65
|2008年6月24日 23:45
|エグジット
|24
|4.00
|1.5575
|1.5596
|0.0000
|-360.00
|40150.20
|66
|2008年6月24日 23:45
|買い
|25
|4.00
|1.5574
|1.5544
|0.0000
|67
|2008年6月25日 03:45
|エグジット
|25
|4.00
|1.5568
|1.5544
|0.0000
|-213.80
|39936.40
|68
|2008年6月25日 03:45
|売り
|26
|4.00
|1.5566
|1.5596
|0.0000
|69
|2008年6月25日 04:15
|エグジット
|26
|4.00
|1.5576
|1.5596
|0.0000
|-400.00
|39536.40
|70
|2008年6月25日 04:15
|買い
|27
|4.00
|1.5575
|1.5545
|0.0000
|71
|2008年6月25日 06:09
|s/l
|27
|4.00
|1.5545
|1.5545
|0.0000
|-1200.00
|38336.40
|72
|2008年6月25日 06:30
|売り
|28
|4.00
|1.5557
|1.5587
|0.0000
|73
|2008年6月25日 08:37
|s/l
|28
|4.00
|1.5587
|1.5587
|0.0000
|-1200.00
|37136.40
|74
|2008年6月25日 09:00
|買い
|29
|4.00
|1.5589
|1.5559
|0.0000
|75
|2008年6月25日 13:21
|修正
|29
|4.00
|1.5589
|1.5589
|0.0000
|76
|2008年6月25日 14:35
|s/l
|29
|4.00
|1.5589
|1.5589
|0.0000
|0.00
|37136.40
|77
|2008年6月25日 15:45
|売り
|30
|4.00
|1.5564
|1.5594
|0.0000
|78
|2008年6月25日 18:10
|修正
|30
|4.00
|1.5564
|1.5564
|0.0000
|79
|2008年6月25日 18:12
|s/l
|30
|4.00
|1.5564
|1.5564
|0.0000
|0.00
|37136.40
|80
|2008年6月25日 18:30
|買い
|31
|4.00
|1.5649
|1.5619
|0.0000
|81
|2008年6月25日 18:40
|修正
|31
|4.00
|1.5649
|1.5649
|0.0000
|82
|2008年6月25日 06:54
|s/l
|31
|4.00
|1.5649
|1.5649
|0.0000
|78.60
|37215.00
|83
|2008年6月26日 08:30
|買い
|32
|4.00
|1.5679
|1.5649
|0.0000
|84
|2008年6月26日 09:50
|修正
|32
|4.00
|1.5679
|1.5679
|0.0000
|85
|2008年6月27日 03:15
|エグジット
|32
|4.00
|1.5727
|1.5679
|0.0000
|1946.20
|39161.20
|86
|2008年6月27日 03:15
|売り
|33
|4.00
|1.5726
|1.5756
|0.0000
|87
|2008年6月27日 06:45
|エグジット
|33
|4.00
|1.5739
|1.5756
|0.0000
|-520.00
|38641.20
|88
|2008年6月27日 06:45
|買い
|34
|4.00
|1.5738
|1.5708
|0.0000
|89
|2008年6月27日 07:30
|エグジット
|34
|4.00
|1.5733
|1.5708
|0.0000
|-200.00
|38441.20
|90
|2008年6月27日 07:30
|売り
|35
|4.00
|1.5734
|1.5764
|0.0000
|91
|2008年6月27日 08:00
|エグジット
|35
|4.00
|1.5743
|1.5764
|0.0000
|-360.00
|38081.20
|92
|2008年6月27日 08:00
|買い
|36
|4.00
|1.5744
|1.5714
|0.0000
|93
|2008年6月27日 08:39
|修正
|36
|4.00
|1.5744
|1.5744
|0.0000
|94
|2008年6月27日 10:50
|s/l
|36
|4.00
|1.5744
|1.5744
|0.0000
|0.00
|38081.20
|95
|2008年6月27日 13:45
|買い
|37
|4.00
|1.5756
|1.5726
|0.0000
|96
|2008年6月27日 17:13
|修正
|37
|4.00
|1.5756
|1.5756
|0.0000
|97
|2008年6月30日 11:15
|s/l
|37
|4.00
|1.5756
|1.5756
|0.0000
|26.20
|38107.40
|98
|2008年6月30日 11:45
|売り
|38
|4.00
|1.5769
|1.5799
|0.0000
|99
|2008年6月30日 12:26
|修正
|38
|4.00
|1.5769
|1.5769
|0.0000
|100
|2008年6月30日 13:14
|s/l
|38
|4.00
|1.5769
|1.5769
|0.0000
|0.00
|38107.40
|101
|2008年7月1日 01:15
|売り
|39
|4.00
|1.5741
|1.5771
|0.0000
|102
|2008年7月1日 06:00
|s/l
|39
|4.00
|1.5771
|1.5771
|0.0000
|-1200.00
|36907.40
|103
|2008年7月1日 06:30
|買い
|40
|4.00
|1.5773
|1.5743
|0.0000
|104
|2008年7月1日 06:51
|s/l
|40
|4.00
|1.5743
|1.5743
|0.0000
|-1200.00
|35707.40
|105
|2008年7月1日 07:30
|売り
|41
|4.00
|1.5743
|1.5773
|0.0000
|106
|2008年7月1日 08:45
|エグジット
|41
|4.00
|1.5760
|1.5773
|0.0000
|-680.00
|35027.40
|107
|2008年7月1日 08:45
|買い
|42
|4.00
|1.5761
|1.5731
|0.0000
|108
|2008年7月1日 09:51
|修正
|42
|4.00
|1.5761
|1.5761
|0.0000
|109
|2008年7月1日 14:00
|s/l
|42
|4.00
|1.5761
|1.5761
|0.0000
|0.00
|35027.40
|110
|2008年7月1日 15:30
|売り
|43
|4.00
|1.5769
|1.5799
|0.0000
|111
|2008年7月1日 16:00
|エグジット
|43
|4.00
|1.5780
|1.5799
|0.0000
|-440.00
|34587.40
|112
|2008年7月1日 16:00
|買い
|44
|4.00
|1.5779
|1.5749
|0.0000
|113
|2008年7月1日 16:17
|修正
|44
|4.00
|1.5779
|1.5779
|0.0000
|114
|2008年7月1日 18:08
|s/l
|44
|4.00
|1.5779
|1.5779
|0.0000
|0.00
|34587.40
|115
|2008年7月2日 10:15
|売り
|45
|4.00
|1.5782
|1.5812
|0.0000
|116
|2008年7月2日 11:52
|s/l
|45
|4.00
|1.5812
|1.5812
|0.0000
|-1200.00
|33387.40
|117
|2008年7月2日 12:45
|買い
|46
|4.00
|1.5839
|1.5809
|0.0000
|118
|2008年7月2日 12:59
|修正
|46
|4.00
|1.5839
|1.5839
|0.0000
|119
|2008年7月3日 12:35
|s/l
|46
|4.00
|1.5839
|1.5839
|0.0000
|78.60
|33466.00
|120
|2008年7月3日 13:00
|売り
|47
|4.00
|1.5766
|1.5796
|0.0000
|121
|2008年7月3日 13:07
|修正
|47
|4.00
|1.5766
|1.5766
|0.0000
|122
|2008年7月3日 13:45
|s/l
|47
|4.00
|1.5766
|1.5766
|0.0000
|0.00
|33466.00
|123
|2008年7月7日 00:00
|売り
|48
|4.00
|1.5693
|1.5723
|0.0000
|124
|2008年7月7日 00:28
|修正
|48
|4.00
|1.5693
|1.5693
|0.0000
|125
|2008年7月7日 12:00
|エグジット
|48
|4.00
|1.5655
|1.5693
|0.0000
|1520.00
|34986.00
|126
|2008年7月7日 12:00
|買い
|49
|4.00
|1.5656
|1.5626
|0.0000
|127
|2008年7月7日 12:30
|エグジット
|49
|4.00
|1.5643
|1.5626
|0.0000
|-520.00
|34466.00
|128
|2008年7月7日 12:30
|売り
|50
|4.00
|1.5642
|1.5672
|0.0000
|129
|2008年7月7日 15:05
|s/l
|50
|4.00
|1.5672
|1.5672
|0.0000
|-1200.00
|33266.00
|130
|2008年7月7日 15:15
|買い
|51
|4.00
|1.5666
|1.5636
|0.0000
|131
|2008年7月7日 16:25
|修正
|51
|4.00
|1.5666
|1.5666
|0.0000
|132
|2008年7月8日 02:45
|エグジット
|51
|4.00
|1.5695
|1.5666
|0.0000
|1186.20
|34452.20
|133
|2008年7月8日 02:47
|売り
|52
|4.00
|1.5696
|1.5726
|0.0000
|134
|2008年7月8日 04:15
|エグジット
|52
|4.00
|1.5712
|1.5726
|0.0000
|-640.00
|33812.20
|135
|2008年7月8日 04:15
|買い
|53
|4.00
|1.5713
|1.5683
|0.0000
|136
|2008年7月8日 06:58
|s/l
|53
|4.00
|1.5683
|1.5683
|0.0000
|-1200.00
|32612.20
|137
|2008年7月8日 07:00
|売り
|54
|4.00
|1.5684
|1.5714
|0.0000
|138
|2008年7月8日 07:47
|s/l
|54
|4.00
|1.5714
|1.5714
|0.0000
|-1200.00
|31412.20
|139
|2008年7月8日 08:15
|買い
|55
|4.00
|1.5740
|1.5710
|0.0000
|140
|2008年7月8日 10:41
|s/l
|55
|4.00
|1.5710
|1.5710
|0.0000
|-1200.00
|30212.20
|141
|2008年7月8日 11:45
|売り
|56
|4.00
|1.5697
|1.5727
|0.0000
|142
|2008年7月8日 12:37
|修正
|56
|4.00
|1.5697
|1.5697
|0.0000
|143
|2008年7月8日 17:24
|損切りラインで決済する
|56
|4.00
|1.5665
|1.5697
|0.0000
|1280.00
|31492.20
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8250
