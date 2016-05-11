Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
BW MFI + Volumes - indicador para MetaTrader 4
Este indicador mostra na janela separada os valores dos volumes e tinge-os com as cores BW IFM. Ele mostra uma dica sobre a vela e o valor do Volume para ele, assim que você colocar o cursor do seu mouse sobre ele.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8206
Uma versão expandida do indicador de Volume Normalizado. Adicionado meios que facilitam a análise visual dos valores do indicador.