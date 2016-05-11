CodeBaseSeções
Volume Normalizado - indicador para MetaTrader 4

Quando o mercado está perto de sua lateralização, a maioria dos indicadores geram um monte de sinais falsos. Enquanto isso, há uma maneira muito fácil para filtrar, talvez, não tudo, mas uma parte considerável dos sinais deste tipo. O aparecimento de movimentos fortes de tendência são quase sempre acompanhados pelo aumento de volume, a utilização do indicador pode ser útil para a determinação de pontos ideais para se entrar no mercado.

O indicador sugerido de volume normalizado constrói um gráfico de valores de volume tick por valor médio do período. Devido a esta normalização do valor do volume atual, pode ser produzido a possibilidade de critérios simples e precisos de entrada no mercado. Assim, se a linha do gráfico esta acima do valor 1.0, isso significa que o valor do volume atual é mais elevado do que a média para o período, portanto, os sinais do indicador, que a negociação é pré-formada, devem ser consideradas como verdadeiras.



Recomendamos o uso do valor 8 para o período da média.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8156

