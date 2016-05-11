Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Volume Normalizado - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 2147
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Quando o mercado está perto de sua lateralização, a maioria dos indicadores geram um monte de sinais falsos. Enquanto isso, há uma maneira muito fácil para filtrar, talvez, não tudo, mas uma parte considerável dos sinais deste tipo. O aparecimento de movimentos fortes de tendência são quase sempre acompanhados pelo aumento de volume, a utilização do indicador pode ser útil para a determinação de pontos ideais para se entrar no mercado.
O indicador sugerido de volume normalizado constrói um gráfico de valores de volume tick por valor médio do período. Devido a esta normalização do valor do volume atual, pode ser produzido a possibilidade de critérios simples e precisos de entrada no mercado. Assim, se a linha do gráfico esta acima do valor 1.0, isso significa que o valor do volume atual é mais elevado do que a média para o período, portanto, os sinais do indicador, que a negociação é pré-formada, devem ser consideradas como verdadeiras.
Recomendamos o uso do valor 8 para o período da média.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8156
МТS executa uma negociação orientada no pânico, a publicação dos índices econômicos importantes no mercado de FOREX.StepMA
Uma "Média" do fórum http://www.forex-tsd.com sem quebras!
O nome é auto-explicativo. O erro apresentado nas implementações anteriores é corrigido aqui.HarVesteR
Combo de médias e MACD. Todos os parâmetros estão livres para ser alterados.