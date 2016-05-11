CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Expert Waddah Attar Win - expert para MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
983
Avaliação:
(23)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Step = 120

FirstLot = 0.1

MinProfit = 450 ( em dólar )

1/1/2008 - 20/6/2008

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8210

CandRelation CandRelation

A tentativa de formalizar três parâmetros de uma vela - as superiores, inferiores e sombras do corpo.

Oscilador de Volume Normalizado Oscilador de Volume Normalizado

Uma versão expandida do indicador de Volume Normalizado. Adicionado meios que facilitam a análise visual dos valores do indicador.

ZigAndZag_trader ZigAndZag_trader

A pedido de bookkeeper, eu fiz um Expert Advisor pelo indicador ZigAndZag, publicado no: http://codebase.mql4.com/pt/3681

O padrão MACD - cabeça e ombros. Bom, mas em raras ocasiões. O padrão MACD - cabeça e ombros. Bom, mas em raras ocasiões.

Uma estratégia de negociação que funciona com o padrão MACD "cabeça e ombros"