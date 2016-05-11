Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
VoltyChannel_Stop_v2.1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 754
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Uma outra versão do indicador VoltyChannel_Stop.
VoltyChannel_Stop_v2.1
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8199
Weekly_HILO.
Indicador Weekly_HILO. Ela representa a Máxima e Mínima dos preços.Psychological
O indicador foi reescrito do FXAccuCharts para o MT4.
Indicador de Regressão Linear
Ele é um análogo completo do indicador LSMATrendLineRange
O indicador informa se o preço está se aproximando da linha de suporte/resistência em 3 posições.