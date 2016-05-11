Este é o meu PRIMEIRO indicador!!! Eu sei que não pode haver muitos indicadores como este aqui, mas eu queria fazer um por mim mesmo para aprender a fazê-lo. De qualquer forma, eu tive que começar com algo, não é mesmo?!

Eu acho que ele poderia ser útil para iniciantes, já que eu sou um novato em Forex (eu comecei a negociar em Janeiro de 2008).

A ideia do indicador é a seguinte: quando o preço se aproxima da linha de suporte/resistência de 20, 10 e 5 pontos (estes são valores padrão que podem ser alterados conforme o seu desejo), o indicador irá produzir um sinal (Alerta) se o preço estiver localizado nos espaços antes da linha de tendência (20<=Preço<10), (10<=Preço<5), (5<=Preço=0), mas não enterre o usuário com sinais em cada tick. A única coisa é que o indicador irá produzir vários sinais quando o preço se mover de um espaço para outro.

Ele também mostra a distância atual do preço para a linha de suporte/resistência no canto superior esquerdo (Comentário).





O que se segue é contido pelo sinal:

Range - distância do preço para a linha de suporte/resistência;

Price - preço atual;

TrendLine - localização atual da linha de suporte/resistência.





o seguinte deve ser introduzido nas configurações:



PointsRange1 - a primeiro (maior) distância da linha de tendência, pelo qual será produzido o sinal;

PointsRange2 - a segunda (médio) distância da linha de tendência, pelo qual será produzido o sinal;

PointsRange3 - a terceira (pequeno) distância da linha de tendência, pelo qual será produzido o sinal;

IndexTrendLine - índice, exatamente o índice da linha de tendência, que você pode ver na lista de objetos.

Os valores das distâncias 1, 2 e 3 devem ser introduzidos em ordem decrescente !!!

Desculpe se a descrição é muito detalhada. Eu tento deixar claro para aqueles que, como eu, conhecem apenas um pouco ou nada sobre essas coisas.

Se alguém tiver quaisquer ideias, sugestões ou recomendações, por favor escreva para mim, eu ficarei muito feliz!







Configurações do indicador:

Lista de objetos:

Sinais:



