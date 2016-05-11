Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZigZagHistory - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 915
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
As linhas verdes são as Máximas e Mínimas do indicador.
A linha cinza é o meio da última linha.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8202
TrendLineRange
O indicador informa se o preço está se aproximando da linha de suporte/resistência em 3 posições.Indicador de Regressão Linear
Ele é um análogo completo do indicador LSMA