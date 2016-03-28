CodeBaseSeções
Indicadores

LSMA in Color - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1860
Avaliação:
(20)
Publicado:
Author: FX Sniper



O indicador é construído com base nas médias móveis. Sua principal característica é indicadr um sinal de entrada/saida - a linha do indicador é colorida em um determinado cor, sinalizando o usuário para comprar ou vender. A precisão do sinal é muito alta. Se mesmo você não entrar no mercado utilizando este indicador, ele será ideal para servir de ajuda no fechamento de suas posições.





O indicador pega praticamente toda a tendência. No entanto, ele não é muito bom em mercados lateralizados. É por isso que, ao fechar uma posição pelo sinal deste indicador, você terá o maior lucro entrando em uma posição de "tendência".

Além disso, ao entrar em uma posição, você irá sempre seguir a tendência. Este ponto alto torna-o ainda mais atraente.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7317

