O indicador pega praticamente toda a tendência. No entanto, ele não é muito bom em mercados lateralizados. É por isso que, ao fechar uma posição pelo sinal deste indicador, você terá o maior lucro entrando em uma posição de "tendência".

Além disso, ao entrar em uma posição, você irá sempre seguir a tendência. Este ponto alto torna-o ainda mais atraente.