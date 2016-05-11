Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Kijun-sen+ - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 881
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Ele traça a linha de Kijun com o período especificado (no meio da faixa de preço de um determinado período) no gráfico e permite traçar a linha com os períodos de KijunShift a frente, sob a condição de que o máximo-mínimo não aumente.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8185
XPoints
Indicador que prevê os possíveis pontos de reversão.Price_BarsM2_MTF
O indicador de velas coloridas.
MacdPatternTraderv01. +300 pontos mensais
Uma estratégia FOREX utilizando o MACD de 4 horasKijun-Tenkan+
Desenha separadamente as linhas Kijun e tenkan com o desenho para a frente em um número especificado de períodos.