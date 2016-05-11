CodeBaseSeções
Indicadores

Silver-sen - indicador para MetaTrader 4

Esta linha é paralela à Kijun, mas em comparação com o Kijun-sen, ela representa a metade da faixa de preços, ou seja, 50%, a Silver-sen pode ser desenhada em qualquer nível. O exemplo de desenhar a Kijun-sen e a Silver-sen com o parâmetro SSK=76.4% é representado na figura abaixo.

Do mesmo modo, ela pode ser desenhada para a frente sobre o número especificado de períodos.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8191

