Uma regularidade interessante é observada no gráfico EUR/USD. Antes de ocorrer uma reversão, encontramos na barra:

1) rate=(High-Low)/MathAbs(Close-Open) notavelmente superior que 1

2) A mínima toca a banda inferior do canal (é possível um aumento do preço), ou

A máxima toca a banda superior do canal (é possível uma diminuição no preço).

Tais barras são convencionalmente chamada de pontos X.

O indicador buscar por pontos X pelo parâmetro xrate (rate >= xrate) && (High-Low) >= xsize && (Up-Dn) >= xminupdn.

Para filtrar os sinais falsos, o indicador analisa a barra seguinte ao ponto X para detectar, pelo menos, um pequeno movimento de preço na direção prevista, e ele detecta as posições dos pontos médios das barras como relacionados com o meio do canal e para um ao outro.

(Veja o código do indicador.)

Parâmetros:

extern int per=3; - período de construção do canal

extern double xrate=1.5; - taxa mínima

extern double xsize=5.0; - altura mínima da barra (High-Low)

extern double xslope=0.0; - incremento mínimo da próxima barra

extern double xminupdn=10.0; - largura mínima do canal

extern int xhour1=9; - hora mínima, a partir da qual os sinais são permitidos (inclusive)

extern int xhour2=19; - hora máxima, que os canais são permitidos (inclusive)

extern int xindent=15; - recuo do sinal do gráfico (ele pode ser utilizado para o StopLoss, também)

Como você pode ver no gráfico, os sinais de XPoints (setas retas) estão, muitas vezes, à frente ou são mais precisos do que FATL (setas arredondadas).

Os sinais falsos ainda não foram excluídos, por isso você deve usar uma filtragem adicional com outros indicadores ou considerar os sinais de advertências contra a abertura precoce de posições dirigidas opostamente ao movimento previsto.

Foi adicionado a filtragem do sinal pelo tempo. Por padrão, os novos sinais são ignorados.

Durante os testes, outra peculiaridade interessante do parâmetro 'indent' foi encontrado: este parâmetro pode ser usado para o cálculo preciso do tempo de abertura, por exemplo, você pode abrir posições vendidas quando o preço estiver acima da seta, e vice-versa. Isso aproxima a abertura para o ponto extremo local.

Acima, encontramos o gráfico de um Expert Advisor com base no indicador sob as condições de modelamento da ATC'2007.

O Ea aumentou de capital por 35 vezes dentro de três meses usando alguns métodos especiais de refinanciamento agressivo com o rebaixamento máximo de 22%.