CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

X_0_Serg153_TEST é um indicador tick-tack-toe com alertas de negociação. - indicador para MetaTrader 4

Aleksandr Pak | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1091
Avaliação:
(9)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance


Autor:Indicador Original X_0_Serg153 Copyright © 2005, Serg153

Pegamos o indicador pronto X_0_Serg153 criado em 2005 e modificamos.

Por um lado este nos permitiu evitar a verificação do método tick-tack-toe com a sua implementação no indicador e reter a ilustração do método. No entanto, por outro lado, existem algumas dificuldades na extração de alertas de negociação.

Os dados do indicador X_0_Serg153 são representados como objetos gráficos, o que causou o surgimento da pergunta correspondente no fórum: http://forum.mql4.com/ru/12351. O código do indicador foi feito a partir do link também.


O método tick-tack-toe tem sido usado por traders americanos desde o século 19.

As características especiais do método tick-tack-toe consistem em não manter a estabilidade de nenhuma linha do tempo.


Novas barras de preços aparecem continuamente na janela MT4, mas o indicador tick-tack-toe não se move se o preço não tiver excedido o valor de entrada. É por isso que o gráfico do indicador não coincide com o gráfico de preços mostrado nas imagens do MT 4.


Nesta versão atual do indicador, nós:

- criamos geração adicional de alertas de negociação - sinais dirigido para cima ou para baixo que aparecem no desenvolvimento dos movimentos de preços em cada etapa do cálculo do indicador;

-Alerta adicionado.


Características especiais:

Alertas de negociação não são calculados sobre o histórico, uma vez que seria difícil julgar sobre a correção de como colocar os alertas de negociação, pois o indicador se move fora de sincronização com os movimentos de preços.

Ao mesmo tempo, os alertas de "históricos" não são de grande importância para a negociação.

É por isso que você também deve testar os alertas de negociação no Testador de Estratégia.


Testando:

Anexe o indicador em conjunto com um EA no Testador de Estratégia do terminal do cliente.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8114

Percent_Levels Percent_Levels

O script desenha um conjunto de níveis acima/abaixo distantes em percentuais do preço, a partir da barra selecionada pelo usuário.

OnChart Stochastic OnChart Stochastic

Indicador OnChart Stochastic.

MarketProfile MarketProfile

Perfil de Mercado é uma ferramenta usada por muitos traders de Mercados Futuros.

Indicador Impulse CDC (Color) Indicador Impulse CDC (Color)

Indicador Impulse CD (Color) é uma variação da abordagem de impulso. Por pedidos dos usuários, cores e linha de sinal foram adicionados.