Autor :Indicador Original X_0_Serg153 Copyright © 2005, Serg153

Pegamos o indicador pronto X_0_Serg153 criado em 2005 e modificamos.

Por um lado este nos permitiu evitar a verificação do método tick-tack-toe com a sua implementação no indicador e reter a ilustração do método. No entanto, por outro lado, existem algumas dificuldades na extração de alertas de negociação.

Os dados do indicador X_0_Serg153 são representados como objetos gráficos, o que causou o surgimento da pergunta correspondente no fórum: http://forum.mql4.com/ru/12351. O código do indicador foi feito a partir do link também.

O método tick-tack-toe tem sido usado por traders americanos desde o século 19.

As características especiais do método tick-tack-toe consistem em não manter a estabilidade de nenhuma linha do tempo.

Novas barras de preços aparecem continuamente na janela MT4, mas o indicador tick-tack-toe não se move se o preço não tiver excedido o valor de entrada. É por isso que o gráfico do indicador não coincide com o gráfico de preços mostrado nas imagens do MT 4.

Nesta versão atual do indicador, nós:

- criamos geração adicional de alertas de negociação - sinais dirigido para cima ou para baixo que aparecem no desenvolvimento dos movimentos de preços em cada etapa do cálculo do indicador;

-Alerta adicionado.

Características especiais :

Alertas de negociação não são calculados sobre o histórico, uma vez que seria difícil julgar sobre a correção de como colocar os alertas de negociação, pois o indicador se move fora de sincronização com os movimentos de preços.

Ao mesmo tempo, os alertas de "históricos" não são de grande importância para a negociação.

É por isso que você também deve testar os alertas de negociação no Testador de Estratégia.

Testando:

Anexe o indicador em conjunto com um EA no Testador de Estratégia do terminal do cliente.