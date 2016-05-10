Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
X_0_Serg153_TEST é um indicador tick-tack-toe com alertas de negociação. - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1091
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:Indicador Original X_0_Serg153 Copyright © 2005, Serg153
Pegamos o indicador pronto X_0_Serg153 criado em 2005 e modificamos.
Por um lado este nos permitiu evitar a verificação do método tick-tack-toe com a sua implementação no indicador e reter a ilustração do método. No entanto, por outro lado, existem algumas dificuldades na extração de alertas de negociação.
Os dados do indicador X_0_Serg153 são representados como objetos gráficos, o que causou o surgimento da pergunta correspondente no fórum: http://forum.mql4.com/ru/12351. O código do indicador foi feito a partir do link também.
O método tick-tack-toe tem sido usado por traders americanos desde o século 19.
As características especiais do método tick-tack-toe consistem em não manter a estabilidade de nenhuma linha do tempo.
Novas barras de preços aparecem continuamente na janela MT4, mas o indicador tick-tack-toe não se move se o preço não tiver excedido o valor de entrada. É por isso que o gráfico do indicador não coincide com o gráfico de preços mostrado nas imagens do MT 4.
Nesta versão atual do indicador, nós:
- criamos geração adicional de alertas de negociação - sinais dirigido para cima ou para baixo que aparecem no desenvolvimento dos movimentos de preços em cada etapa do cálculo do indicador;
-Alerta adicionado.
Características especiais:
Alertas de negociação não são calculados sobre o histórico, uma vez que seria difícil julgar sobre a correção de como colocar os alertas de negociação, pois o indicador se move fora de sincronização com os movimentos de preços.
Ao mesmo tempo, os alertas de "históricos" não são de grande importância para a negociação.
É por isso que você também deve testar os alertas de negociação no Testador de Estratégia.
Testando:
Anexe o indicador em conjunto com um EA no Testador de Estratégia do terminal do cliente.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8114
O script desenha um conjunto de níveis acima/abaixo distantes em percentuais do preço, a partir da barra selecionada pelo usuário.OnChart Stochastic
Indicador OnChart Stochastic.
Perfil de Mercado é uma ferramenta usada por muitos traders de Mercados Futuros.Indicador Impulse CDC (Color)
Indicador Impulse CD (Color) é uma variação da abordagem de impulso. Por pedidos dos usuários, cores e linha de sinal foram adicionados.