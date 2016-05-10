Participe de nossa página de fãs
CustomCandle - indicador para MetaTrader 4
- 2331
CustomCandle desenha candles de um período de tempo maior e não-padrão (para MT4) no gráfico atual. Ao mesmo tempo, não há necessidade de abrir a maior timeframe do gráfico, uma vez que apenas os dados do timeframe corrente são utilizados. Você deve fazer os candles(barras) do gráfico atual ocultos ou invisível.
Limitações:
1. O período do maior timeframe deve ser maior e múltiplo do atual (para M5, você pode usar M10, M15, M20, até 1440 e para М1 você pode usar quaisquer prazos 2-1440).
2. O período do timeframe maior não pode exceder a 1 dia (1440 minutos), uma vez que é impossível traçar 2 (ou mais) candles diários. (Eu poderia programá-lo, mas não o fiz.)
3. Gráficos com timeframes H4 e maiores não são suportados. (É possível programá-los, no entanto.)
Características especiais:
Após uma desconexão, alguns candles indesejáveis podem aparecer durante o bombeamento do histórico e a numeração consecutiva será quebrada. Assim, devemos redesenhar os candles após o bombeamento do histórico. Não há necessidade de remover o indicador, basta abrir suas propriedades. Esta é uma coisa desagradável, mas eu ainda não sei como fazer a correção.
