Sugerido por Malish https://www.mql5.com/ru/forum/108241/page3

Descrição:

O script aponta níveis de preços a partir de uma barra selecionada aleatoriamente no gráfico principal, desenhando uma série de linhas horizontalmente e que estão a uma distância em percentuais a partir do preço (veja a imagem abaixo).

A barra a partir do preço de fechamento (CLOSE), com base nas linhas construídas, é selecionada pelo usuário movendo a linha vertical chamada StartML.

O script é similar as linhas Fibo.

Abaixo estão as diferenças:

- Os níveis de linha estão configurados com a percentagem da distância do preço da próxima barra. Aqui, temos configurado: 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1,2, 1,4 %

- as linhas são desenhadas em dois conjuntos: simetricamente para cima e para baixo

- O script desenha uma série de linhas na horizontal do tipo TrendLine,

Os níveis são atraídos pelos objetos TrendLine para facilitar o controle do comprimento da linha. A propriedade "ray" é controlada a partir de variáveis externas.

Instrução:

O script é colocado na pasta chamada 'scripts', compilado e lançado manualmente, quando necessário.

No primeiro arranque, a linha vertical StarUML aparece.

Você deve mudar a posição da linha vertical e reiniciar o script.

Em timeframes menores, as linhas percentuais podem exceder os limites da tela. Você deve pegar o canto direito da tela com o botão esquerdo do mouse e selecione a escala movendo o mouse para cima/baixo.

Recomendações:

1. Para uso prático: A guia "Propriedades" não aparece quando você chama o script. Isso significa que os níveis de porcentagem serão rigidamente definidos na tradução.

extern double percent_lev1= 0.4 ; extern double percent_lev2= 0.6 ; extern double percent_lev3= 0.8 ; extern double percent_lev4= 1 ; extern double percent_lev5= 1.2 ; extern double percent_lev6= 1.4 ;

2. Para ajustar sua estratégia de negociação em proporções percentuais, retire os caracteres "//" a partir da linha #property show_inputs e então faça a compilação.