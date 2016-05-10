Participe de nossa página de fãs
Percent_Levels - script para MetaTrader 4
1050
Autor:
Sugerido por Malish https://www.mql5.com/ru/forum/108241/page3
Descrição:
O script aponta níveis de preços a partir de uma barra selecionada aleatoriamente no gráfico principal, desenhando uma série de linhas horizontalmente e que estão a uma distância em percentuais a partir do preço (veja a imagem abaixo).
A barra a partir do preço de fechamento (CLOSE), com base nas linhas construídas, é selecionada pelo usuário movendo a linha vertical chamada StartML.
O script é similar as linhas Fibo.
Abaixo estão as diferenças:
- Os níveis de linha estão configurados com a percentagem da distância do preço da próxima barra. Aqui, temos configurado: 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1,2, 1,4 %
- as linhas são desenhadas em dois conjuntos: simetricamente para cima e para baixo
- O script desenha uma série de linhas na horizontal do tipo TrendLine,
Os níveis são atraídos pelos objetos TrendLine para facilitar o controle do comprimento da linha. A propriedade "ray" é controlada a partir de variáveis externas.
Instrução:
O script é colocado na pasta chamada 'scripts', compilado e lançado manualmente, quando necessário.
No primeiro arranque, a linha vertical StarUML aparece.
Você deve mudar a posição da linha vertical e reiniciar o script.
Em timeframes menores, as linhas percentuais podem exceder os limites da tela. Você deve pegar o canto direito da tela com o botão esquerdo do mouse e selecione a escala movendo o mouse para cima/baixo.
Recomendações:
1. Para uso prático: A guia "Propriedades" não aparece quando você chama o script. Isso significa que os níveis de porcentagem serão rigidamente definidos na tradução.
extern double percent_lev1=0.4; extern double percent_lev2=0.6; extern double percent_lev3=0.8; extern double percent_lev4=1; extern double percent_lev5=1.2; extern double percent_lev6=1.4;
2. Para ajustar sua estratégia de negociação em proporções percentuais, retire os caracteres "//" a partir da linha #property show_inputs e então faça a compilação.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8113
