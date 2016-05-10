CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AvgRangeM - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
658
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: tageiger aka

Indicador modificado AvgRangeM.

Indicador AvgRangeM


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8107

Heiken Ashi modificado Heiken Ashi modificado

Heiken Ashi modificado

MA.S.R_Trading MA.S.R_Trading

The strategy underlying this EA is based on the indicator of MA.

Range_v2.2 Range_v2.2

Mais uma versão do indicador Range.

OnChart Rsi OnChart Rsi

Indicador OnChart Rsi.