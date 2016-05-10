Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Dolly_Trading Times _3 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 836
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado
Indicador Dolly_Trading Times _3. Exibe horas trabalhadas.
Indicador dolly_trading times 3
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8085
Dolly_Graphics_v11-GMTShift
Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Mostra várias recomendações, em particular os termos perecentuais das posições compradas e vendidas, nos preços correntes.MTF_Stochastic_SmL
Indicador MTF_Stochastic_SmL. Utiliza sinais do indicador Stochastic.
Ordens e indicadores do GTerminal_V5 Graphic
Execução de ordens por linhas obliquas. Para efeitos de negociação real e aprendizagem, ordens gráficas são implementadas no Testador. A EA foi avaliadao no Fórum MQL4. Version_V5 considera todas as sugestões e desejos.ADX & MA
Precisamos de dois indicadores: ADX e MA