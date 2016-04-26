Autor: Watasi

Como alterar uma tendência? Como selecionar um "flat"? Como negociar? ... etc.

Se assumirmos que a tendência a partir de N barras é uma linha reta, é possível calcular os parâmetros dessa linha. A equação para uma linha reta é conhecida da escola: y = bx + c. A inclinação está caraterizada pelo coeficiente "b", por outras palavras, a tangente do ângulo de inclinação. O indicador calcula este parâmetro usando uma linha de regressão para cada barra e exibe numa janela separada A cor verde usa-se para indicar um valor superior ao anterior (o ângulo de inclinação aumenta) e a cor vermelha para indicar o oposto.

contente

Na verdade, no que respeita aos gráficos, o coeficiente "b" é formado por dois fatores, isto é, a tangente do ângulo da linha e o coeficiente para o par de moedas (provavelmente Point), daí que a escala de valores do indicador para vários pares seja diferente.

Como usar o indicador? Na minha opinião existem várias opções:

1. o cruzamento da linha de zero.

2. a passagem através de um valor máximo

3. se você definir uma determinada área em torno da linha zero, estará criando um flat e negociará à espera de uma rutura

Se alguém tiver alguma ideia para melhorar o indicador, ficarei satisfeito pelas contribuições.