Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TrendLinearReg - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1022
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Watasi
Como alterar uma tendência? Como selecionar um "flat"? Como negociar? ... etc.
Se assumirmos que a tendência a partir de N barras é uma linha reta, é possível calcular os parâmetros dessa linha. A equação para uma linha reta é conhecida da escola: y = bx + c. A inclinação está caraterizada pelo coeficiente "b", por outras palavras, a tangente do ângulo de inclinação. O indicador calcula este parâmetro usando uma linha de regressão para cada barra e exibe numa janela separada A cor verde usa-se para indicar um valor superior ao anterior (o ângulo de inclinação aumenta) e a cor vermelha para indicar o oposto.
contente
Na verdade, no que respeita aos gráficos, o coeficiente "b" é formado por dois fatores, isto é, a tangente do ângulo da linha e o coeficiente para o par de moedas (provavelmente Point), daí que a escala de valores do indicador para vários pares seja diferente.
Como usar o indicador? Na minha opinião existem várias opções:
1. o cruzamento da linha de zero.
2. a passagem através de um valor máximo
3. se você definir uma determinada área em torno da linha zero, estará criando um flat e negociará à espera de uma rutura
Se alguém tiver alguma ideia para melhorar o indicador, ficarei satisfeito pelas contribuições.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7883
Conselheiro ichimok2005. Usa o indicador Ichimoku.Kijun Sen Robot (KSRobot)
Conselheiro Kijun Sen Robot. Usa os indicadores: Ichimoku, MA, SAR. Foi otimizado para os pares de moedas: GBPUSD e EURUSD com período M30. Para uma descrição completa, consulte no código.