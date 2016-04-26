CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

DoubleUp com curva - expert para MetaTrader 4

Hazem | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
941
Avaliação:
(9)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Eis um modo de melhorar significativamente o algoritmo doubleDown. Ele também trabalha bem em gráficos de minutos, segundo o par EURUSD, mas os resultados satisfazem muito mais. Eis os resultados de janeiro de 2006:

Espero que lhes agrade, se sim, avalie-o para que outros também possam conhecê-lo.

Obrigado!

Hazem

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7879

Indicador Impulse CD Indicador Impulse CD

Indicador Impulse CD, continuação do impulso de chegada

Probe Probe

Conselheiro Probe.

Kijun Sen Robot (KSRobot) Kijun Sen Robot (KSRobot)

Conselheiro Kijun Sen Robot. Usa os indicadores: Ichimoku, MA, SAR. Foi otimizado para os pares de moedas: GBPUSD e EURUSD com período M30. Para uma descrição completa, consulte no código.

ichimok2005 ichimok2005

Conselheiro ichimok2005. Usa o indicador Ichimoku.