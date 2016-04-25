CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Commodity Channel Index, CCI - indicador para MetaTrader 4

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3009
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
CCI.mq4 (4.07 KB) visualização
\MQL4\Include\
MovingAverages.mqh (8.85 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Indicador Commodity Channel Index (CCI) mede o desvio do preço das commodities do seu preço estatístico médio.

Valores altos do índice salientam que o preço é anormalmente elevado se comparado com a média, e valores baixos mostram que o preço é muito baixo.

Apesar de seu nome, o Commodity Channel Index pode ser aplicado para qualquer instrumento financeiro, e não só para as commodities.

Existem duas técnicas básicas de utilização de Commodity Channel Index:

  1. Encontrar as divergências
    A divergência aparece quando o preço atinge uma nova máxima, e o Commodity Channel Index não pode crescer acima das máximas anteriores. Esta divergência clássica é normalmente seguida pela correção dos preços.
  2. Como indicador de sobrecompra/sobrevenda
    O Commodity Channel Index varia geralmente na faixa de ± 100. Valores acima de 100 informam sobre o estado de sobrecomprado (e sobre a probabilidade de correção por decaimento), e os valores abaixo de 100 informam sobre o estado de sobrevendido (e sobre a probabilidade de correção por aumento).

Cálculo:

  1. Para encontrar um preço típico. Você precisa adicionar os preços de Máxima, Mínima e Fechamento de cada barra e, em seguida, dividir o resultado por 3.

    TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3

  2. Para calcular os n-períodos da Média Móvel Simples dos preços típicos.

    SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N

  3. Para subtrair a SMA(TP, N) recebida a partir de Preços Típicos.

    D = TP — SMA(TP, N)

  4. Para calcular os n-períodos de Média Móvel Simples dos D valores absolutos.

    SMA(D, N) = SUM[D, N]/N

  5. Para multiplicar a SMA(D, N) recebida por 0,015.

    M = SMA(D, N) * 0,015

  6. Para dividir M por D

    CCI = M/D

onde:

  • SMA — Média Móvel Simples;
  • N - número de períodos utilizados para o cálculo.

Descrição do Indicador Técnica

A descrição completa do CCI está disponível em Technical analysis: Commodity Channel Index

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7769

FX5 Divergence FX5 Divergence

Este indicador utiliza a teoria da divergência. Seta vermelha = sinal de venda e Seta verde = sinal de compra.

Impulse MACD Impulse MACD

Impulse MACD. O método da sua construção não é tradicional. Este indicador é o resultado da preguiça e falta de uma área de trabalho em um gráfico.

KLines KLines

Indicador KLines.

Darvas Boxes Darvas Boxes

O indicador exibe o canal.