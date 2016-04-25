Participe de nossa página de fãs
Commodity Channel Index, CCI - indicador para MetaTrader 4
- 3009
-
O Indicador Commodity Channel Index (CCI) mede o desvio do preço das commodities do seu preço estatístico médio.
Valores altos do índice salientam que o preço é anormalmente elevado se comparado com a média, e valores baixos mostram que o preço é muito baixo.
Apesar de seu nome, o Commodity Channel Index pode ser aplicado para qualquer instrumento financeiro, e não só para as commodities.
Existem duas técnicas básicas de utilização de Commodity Channel Index:
- Encontrar as divergências
A divergência aparece quando o preço atinge uma nova máxima, e o Commodity Channel Index não pode crescer acima das máximas anteriores. Esta divergência clássica é normalmente seguida pela correção dos preços.
- Como indicador de sobrecompra/sobrevenda
O Commodity Channel Index varia geralmente na faixa de ± 100. Valores acima de 100 informam sobre o estado de sobrecomprado (e sobre a probabilidade de correção por decaimento), e os valores abaixo de 100 informam sobre o estado de sobrevendido (e sobre a probabilidade de correção por aumento).
Cálculo:
Para encontrar um preço típico. Você precisa adicionar os preços de Máxima, Mínima e Fechamento de cada barra e, em seguida, dividir o resultado por 3.
TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3
Para calcular os n-períodos da Média Móvel Simples dos preços típicos.
SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N
Para subtrair a SMA(TP, N) recebida a partir de Preços Típicos.
D = TP — SMA(TP, N)
Para calcular os n-períodos de Média Móvel Simples dos D valores absolutos.
SMA(D, N) = SUM[D, N]/N
Para multiplicar a SMA(D, N) recebida por 0,015.
M = SMA(D, N) * 0,015
Para dividir M por D
CCI = M/D
onde:
- SMA — Média Móvel Simples;
- N - número de períodos utilizados para o cálculo.
Descrição do Indicador Técnica
A descrição completa do CCI está disponível em Technical analysis: Commodity Channel Index
