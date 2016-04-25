O Indicador Commodity Channel Index (CCI) mede o desvio do preço das commodities do seu preço estatístico médio.

Valores altos do índice salientam que o preço é anormalmente elevado se comparado com a média, e valores baixos mostram que o preço é muito baixo.

Apesar de seu nome, o Commodity Channel Index pode ser aplicado para qualquer instrumento financeiro, e não só para as commodities.

Existem duas técnicas básicas de utilização de Commodity Channel Index:



Encontrar as divergências

A divergência aparece quando o preço atinge uma nova máxima, e o Commodity Channel Index não pode crescer acima das máximas anteriores. Esta divergência clássica é normalmente seguida pela correção dos preços.

Como indicador de sobrecompra/sobrevenda

O Commodity Channel Index varia geralmente na faixa de ± 100. Valores acima de 100 informam sobre o estado de sobrecomprado (e sobre a probabilidade de correção por decaimento), e os valores abaixo de 100 informam sobre o estado de sobrevendido (e sobre a probabilidade de correção por aumento).



Cálculo:

Para encontrar um preço típico. Você precisa adicionar os preços de Máxima, Mínima e Fechamento de cada barra e, em seguida, dividir o resultado por 3.



TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3

Para calcular os n-períodos da Média Móvel Simples dos preços típicos.



SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N

Para subtrair a SMA(TP, N) recebida a partir de Preços Típicos.



D = TP — SMA(TP, N)

Para calcular os n-períodos de Média Móvel Simples dos D valores absolutos.



SMA(D, N) = SUM[D, N]/N

Para multiplicar a SMA(D, N) recebida por 0,015.



M = SMA(D, N) * 0,015

Para dividir M por D



CCI = M/D



onde:



SMA — Média Móvel Simples;

N - número de períodos utilizados para o cálculo.

Descrição do Indicador Técnica

A descrição completa do CCI está disponível em Technical analysis: Commodity Channel Index