Fractured Fractals - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 643
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Autor: tageiger aka
EA Fractured Fractals. Utiliza o indicador iFractals.
-------------------------------
Parâmetros de teste:
Símbolo: EURUSD.
Período: M15.
Modelo: Todos os ticks.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7696
