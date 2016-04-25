CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Fractured Fractals - expert para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
643
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: tageiger aka

EA Fractured Fractals. Utiliza o indicador iFractals.

-------------------------------
Parâmetros de teste:
Símbolo: EURUSD.
Período: M15.
Modelo: Todos os ticks.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7696

Gaps Gaps

EA Gaps.

GoldWarrior02b MT4 GoldWarrior02b MT4

EA GoldWarrior02b MT4. Utiliza os indicadores: DayImpuls, ZigZag e iCCI.

Indicador Quasi-Volume bars Indicador Quasi-Volume bars

Barras com volumes parecidos são formadas.

Firebird v0.60 Firebird v0.60

EA Firebird v0.60. Utiliza o indicador MA.