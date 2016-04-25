Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Graal-003 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 877
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Registr
EA Graal-003. Utiliza o indicador iFractals.
----------------------------------------------
Parâmetros de teste:
Símbolo: EURUSD.
Período: Diário.
Modelo: Para os preços de abertura.
EA Graal-003. Utiliza o indicador iFractals.
----------------------------------------------
Parâmetros de teste:
Símbolo: EURUSD.
Período: Diário.
Modelo: Para os preços de abertura.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7692
GlamTrader
EA GlamTrader. Utiliza o indicador Laguerre.Get Rich or Die Trying GBP
EA Get Rich or Die Trying GBP.
FxDownloader 2006
EA FxDownloader 2006.GoldWarrior02b MT4
EA GoldWarrior02b MT4. Utiliza os indicadores: DayImpuls, ZigZag e iCCI.