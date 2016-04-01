Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Arttrader_v1_5 - expert para MetaTrader 4
- 653
Autor: Arthur Matteson's
Autor: Arthur Matteson's
Os parâmetros dão um lucro de 43.5% em "Cada tick" para EUR/USD a partir de 13/07/2006 até 12/09/2006 (MT4 build 197, período H1)
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7654
Simple FX
O EA gratuito Simple FX negocia automaticamente no mercado Forex usando médias móveis. O EA vem com manual do usuário e código fonte. Todas as configurações do EA podem ser alteradas a qualquer momento.AOCCI
EA AOCCI.