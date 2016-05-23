CodeBaseSeções
Indicadores

Pivot AllLevels - indicador para MetaTrader 4

Visualizações:
1420
Avaliação:
(12)
Publicado:
Indicador Pivot_AllLevels.


Pivot AllLevels

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8786

