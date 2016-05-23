Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BrainTrend1Sig - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 851
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador BrainTrend1Sig.
BrainTrend1Sig
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8772
A Sample: Value to points conversion
Exemplo de conversão para pontos de valores "OrderProfit ()" na moeda do depósitoATR Levels
Indicador ATR Levels.
AIS2 Trading Robot
Robô comercialGandalf_PRO
A entrada no mercado realiza-se com base em um período de dois parâmetros de suavização exponencial BP e regressão linear. Negocia sobre as áreas "gordas" da tendência. Foram corrigidos erros irritantes e bugs na versão anterior do conselheiro.