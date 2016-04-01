O EA gratuito negocia automaticamente no mercado Forex usando médias móveis.

As duas médias móveis podem ser alteradas para o período, método e tipo. Além das definições da ordem

pode ser alterado o tamanho do lote, desvio e número mágico. O EA pode negociar qualquer par

e em qualquer corretora MT4. O Simple FX negocia melhor se anexado no gráfico diário D1

A última versão do Simple FX é simplefx2.mq4. As alterações incluem:

Adicionado s/l e t/p opcional

Corrigido o bug no código do s/l e t/l

Agora aguarda primeiro o cruzamento da MA

Se s/l ou t/p é usado e a ordem atinge s/l ou t/p ele vai esperar o próximo cruzamento da MA

Variáveis ​​importantes são automaticamente salvos em um arquivo













Como ele funciona

É simples (trocadilho intencional). Quando a média móvel curta está acima da média móvel longa

a tendência é considerada para cima ou alta. O Expert Advisor encerra a sua ordem de venda (se estiver aberto)

e abre uma ordem de compra. Quando a média móvel curta está abaixo da média móvel longa

a tendência é considerado para baixo ou de queda. O Expert Advisor encerra a sua ordem de compra (se estiver aberto)

e abre uma ordem de venda. Assim, o Expert Advisor fica no mercado montando a tendência para cima e para baixo.

Visão geral das variáveis

Stop_Loss e Take_Profit

As variáveis ​​Stop_Loss e Take_Profit são opcionais, significando que os valores podem ser deixados em zero e o EA

ainda vai negociar corretamente. Se você quiser mais controle sobre o Expert Advisor você poderá mudar um ou mais

dos valores. Por exemplo, para ter as posições do EA abertas com um take profit de 20 pips, você poderia simplesmente mudar

o valor de Take_Profit para 20.

Long_MA_Method e Short_MA_Method

Média Móvel Simples (SMA) = 0

Média móvel exponencial (EMA) = 1

Média móvel suavizada (SMMA) = 2

Média móvel ponderada linear (LWMA) = 3

Long_MA_Applied_Price e Short_MA_Applied_Price

Preço de fechamento = 0

Preço de abertura = 1

Preço da Máxima = 2

Preço da Mínima = 3

Preço Médio = 4 (default value)

Preço Típico = 5

Preço de fechamento ponderado = 6

Cumprimentos,Glenn Bacon (RobinHood)