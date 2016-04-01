CodeBaseSeções
Simple FX - expert para MetaTrader 4

O EA gratuito negocia automaticamente no mercado Forex usando médias móveis. 
As duas médias móveis podem ser alteradas para o período, método e tipo. Além das definições da ordem
pode ser alterado o tamanho do lote, desvio e número mágico. O EA pode negociar qualquer par
e em qualquer corretora MT4. O Simple FX negocia melhor se anexado no gráfico diário D1

A última versão do Simple FX é simplefx2.mq4. As alterações incluem:

  • Adicionado s/l e t/p opcional
  • Corrigido o bug no código do s/l e t/l
  • Agora aguarda primeiro o cruzamento da MA
  • Se s/l ou t/p é usado e a ordem atinge s/l ou t/p ele vai esperar o próximo cruzamento da MA
  • Variáveis ​​importantes são automaticamente salvos em um arquivo






Como ele funciona

É simples (trocadilho intencional). Quando a média móvel curta está acima da média móvel longa
a tendência é considerada para cima ou alta. O Expert Advisor encerra a sua ordem de venda (se estiver aberto)
e abre uma ordem de compra. Quando a média móvel curta está abaixo da média móvel longa
a tendência é considerado para baixo ou de queda. O Expert Advisor encerra a sua ordem de compra (se estiver aberto)
e abre uma ordem de venda. Assim, o Expert Advisor fica no mercado montando a tendência para cima e para baixo.

Visão geral das variáveis

Stop_Loss e Take_Profit

As variáveis ​​Stop_Loss e Take_Profit são opcionais, significando que os valores podem ser deixados em zero e o EA
ainda vai negociar corretamente. Se você quiser mais controle sobre o Expert Advisor você poderá mudar um ou mais
dos valores. Por exemplo, para ter as posições do EA abertas com um take profit de 20 pips, você poderia simplesmente mudar
o valor de Take_Profit para 20.


Long_MA_Method e Short_MA_Method

  • Média Móvel Simples (SMA) = 0
  • Média móvel exponencial (EMA) = 1
  • Média móvel suavizada (SMMA) = 2
  • Média móvel ponderada linear (LWMA) = 3

Long_MA_Applied_Price e Short_MA_Applied_Price

  • Preço de fechamento = 0
  • Preço de abertura = 1
  • Preço da Máxima = 2
  • Preço da Mínima = 3
  • Preço Médio = 4 (default value)
  • Preço Típico = 5
  • Preço de fechamento ponderado = 6



Cumprimentos,
Glenn Bacon (RobinHood)





Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7653

