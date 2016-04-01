Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Bago_EA - expert para MetaTrader 4
Autor: Hua Ai (aha)
Usa os indicadores: MA e RSI. A descrição do EA está no código.
-------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Modelo: Todos os ticks.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7656
