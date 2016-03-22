Participe de nossa página de fãs
ADX Suavizado por John Ehlers - indicador para MetaTrader 4
- 3247
Publicado:
O Indicador ADX Suavizado foi escrito a pedido de um visitante no fórum e não foi muito difícil. No entanto, a busca de uma descrição do algoritmo ADX suavizado não teve resultado algum. É por isso que eu exibo abaixo apenas o código que foi fornecido:
Inputs: {declaring inputs}
Length( 14 ),
ADXTrend( 25 ), alpha1(0.25), alpha2(0.33);
DMIPlus( 0 ), DMIMinus( 0 ), DMI( 0 ), ADX( 0 ),
DIPlusLead(0), DIMinusLead(0), DIPlusFinal(0), DIMinusFinal(0),
ADXLead(0), ADXFinal(0);
DIPlusFinal = alpha2*DIPlusLead + (1 - alpha2) * DIPlusFinal[1];
DIMinusFinal = alpha2*DIMinusLead + (1 - alpha2) * DIMinusFinal[1];
ADXFinal = alpha2*ADXLead + (1 - alpha2) * ADXFinal[1];
Plot3( ADXFinal, "ADX" ) ;
Na verdade, se você não tentar entrar no sentimento profundo, subjacente ao texto inicial do ADX suavizado, esta suavização pode ser dividida em duas fases. Suponha que temos uma sequência numérica P e temos de suaviza-la com um atraso mínimo. Para isso, nós construímos na primeira fase da função V(P) de oscilação da sequência P a partir da seguinte fórmula:
V0 = (8*P0 - 7*P1 + 3*V1) / 4,
onde:
- P0 é o valor atual da sequência (um preço ou um indicador);
- P1 é o valor anterior da sequência;
- V1 é o valor anterior de oscilação;
- V0 é o valor atual de oscilação.
Ou, de modo diferente:
V0 = (Vol(P) + 3*V1) / 4,
onde:
Vol(P) = 8*P0 - 7P1 - explosão de Ehlers (o termo foi inventado por mim).
Na segunda etapa, aplicamos a suavização ponderada simples:
W0 = (1*V0 + 2*W1) / (2 + 1).
onde:
- W0 é o valor suavizado atual de sequência P;
- V0 é o valor atual da oscilação de sequência P;
- W1 é o valor suavizado anteriormente.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7072
