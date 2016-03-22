O Indicador ADX Suavizado foi escrito a pedido de um visitante no fórum e não foi muito difícil. No entanto, a busca de uma descrição do algoritmo ADX suavizado não teve resultado algum. É por isso que eu exibo abaixo apenas o código que foi fornecido:



Inputs: {declaring inputs}

Length( 14 ),

ADXTrend( 25 ), alpha1(0.25), alpha2(0.33);

variables: {declaring variables}

DMIPlus( 0 ), DMIMinus( 0 ), DMI( 0 ), ADX( 0 ),

DIPlusLead(0), DIMinusLead(0), DIPlusFinal(0), DIMinusFinal(0),

ADXLead(0), ADXFinal(0);





{now calling the built-in ADX functions, so we don't need to calculate them}

Value1 = DirMovement( H, L, C, Length, DMIPlus, DMIMinus, ADX);

{this part is the actual smoothing of the original ADX indicator, DI+, DI- and ADX lines are smoothed}

DIPlusLead = 2*DMIPlus + (alpha1 - 2) * DMIPlus[1] + (1 - alpha1) * DIPlusLead[1];

DIPlusFinal = alpha2*DIPlusLead + (1 - alpha2) * DIPlusFinal[1];

DIMinusLead = 2*DMIMinus + (alpha1 - 2) * DMIMinus[1] + (1 - alpha1) * DIMinusLead[1];

DIMinusFinal = alpha2*DIMinusLead + (1 - alpha2) * DIMinusFinal[1];

ADXLead = 2*ADX + (alpha1 - 2) * ADX[1] + (1 - alpha1) * ADXLead[1];

ADXFinal = alpha2*ADXLead + (1 - alpha2) * ADXFinal[1];

{Plotting them on chart}

Plot1( DIPlusFinal, "DMI+" ) ;



Plot3( ADXFinal, "ADX" ) ;



Plot2( DIMinusFinal, "DMI-" ) ;Plot3( ADXFinal, "ADX" ) ; Na verdade, se você não tentar entrar no sentimento profundo, subjacente ao texto inicial do ADX suavizado, esta suavização pode ser dividida em duas fases. Suponha que temos uma sequência numérica P e temos de suaviza-la com um atraso mínimo. Para isso, nós construímos na primeira fase da função V(P) de oscilação da sequência P a partir da seguinte fórmula:



V0 = (8*P0 - 7*P1 + 3*V1) / 4,

onde: P0 é o valor atual da sequência (um preço ou um indicador);

P1 é o valor anterior da sequência;

V1 é o valor anterior de oscilação;

V0 é o valor atual de oscilação.

Ou, de modo diferente:



V0 = (Vol(P) + 3*V1) / 4,

onde:



Vol(P) = 8*P0 - 7P1 - explosão de Ehlers (o termo foi inventado por mim).



Na segunda etapa, aplicamos a suavização ponderada simples:



W0 = (1*V0 + 2*W1) / (2 + 1).

onde:

W0 é o valor suavizado atual de sequência P;

V0 é o valor atual da oscilação de sequência P;

W1 é o valor suavizado anteriormente.

No ADX suavizado, este algoritmo de suavização é aplicado a todos os três buffers do indicador ADX padrão. É por isso que o indicador obtido é chamado de ADX Suavizado. Se estivéssemos suavizando o indicador RSI, diríamos RSI Suavizado, etc. A figura abaixo mostra que o ADX Suavizado, na verdade, não é tão "nervoso", como o ADX original, (Index Average Directional Movement) padrão.