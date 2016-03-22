Participe de nossa página de fãs
Correlação de Postos de Spearman - indicador para MetaTrader 4
1902
A Correlação de Postos de Spearman é um método não-paramétrico utilizado na realização de estudos estatísticos sobre relações entre as variáveis. Neste caso, será detectado o grau factual de paralelismo entre as duas sequências numéricas.
O cálculo prático da correlação de Postos de Spearman inclui as seguintes fases:
1) emparelhar cada indicação com o seu número (classificação) e classificá-los do mais alto para o mais baixo ou vice-versa;
Quando se emprega a correlação de postos, condicionalmente estima-se que o coeficiente de correlação entre as indicações, considerando que os valores são inferiores ou iguais a 0,3, são indicações de coeficiente de correlação baixo, ao passo que os valores aumentam entre 0,4 e 0,7 são considerados uma indicação de relação de correlação moderada, os valores acima de 0.7 - indicam uma taxa elevada de correlação.
A Correlação de Postos de Spearman é ligeiramente menos poderosa do que a Correlação Paramétrica.
É razoável utilizar a correlação de postos quando existe apenas uma pequena quantidade de observações. Este método pode ser utilizado para ambos os dados numéricos e nos casos, quando os valores registados são detectadas por vários atributos de intensidade. A fonte da descrição acima foi encontrada aqui.
Este indicador é um dos osciladores. No entanto, sendo comparado ao oscilador estocástico, ele é mais suave. Além disso, ele não possui latência em pontos de articulação.
O único parâmetro externo que influencia os cálculos dos algoritmos é a rangeN. Ele define a quantidade de barras, para qual estamos tentando encontrar regularidades. Se rangeN = 14, então tomamos a sequência do fechamento do preço Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1], e constrói uma sequência de classificação para eles, ou seja, encontramos a localização de cada preço de fechamento quando a sequência é ordenada. Neste caso, um gráfico real passa a ser comparado com o outro, gráfico monótono crescente.
O parâmetro de direção significa a ordenação do maior para o menor valor (true) ou a partir do menor para o maior valor (false). O valor de true mostra uma imagem mais habitual, enquanto que false produz uma imagem invertida. O parâmetro CalculatedBars é introduzido a fim de limitar a quantidade de barras sob cálculo, para economizar recursos da CPU (embora isso não seja necessário). O valor deste parâmetro igual a zero significa que os cálculos serão realizados em toda o histórico disponível. Parameter Maxrange = 30 define o período de cálculo de valor máximo. Este parâmetro foi introduzido a fim de economizar recursos, então, talvez alguém venha precisar dele.
O indicador Acumulação/Distribuição de Williams, W A/D é a soma acumulada dos movimentos positivos "acumulativos" dos preços e os negativos "distributivos".Oscilador Ultimate
O Oscilador Ultimate oferecido por Larry Williams é uma média ponderada dos valores de três indicadores estocásticos definidos em um período curto, médio e longo.
O Centro de Gravidade é um oscilador desenvolvido por John F. Ehlers, introduzido em seu artigo na revista Stocks & Commodities (Maio de 2002).Ichimoku Alternativo
O indicador Ichimoku Alternativo foi desenvolvido como uma alternativa para o famoso indicador de Ichimoku Kinko Hyo. Para uma previsão mais precisa, é melhor anexar ambos os indicadores em apenas um tempo gráfico - Ichimoku Kinko Hyo e Ichimoku Alternativo.