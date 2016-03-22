

A Correlação de Postos de Spearman é um método não-paramétrico utilizado na realização de estudos estatísticos sobre relações entre as variáveis. Neste caso, será detectado o grau factual de paralelismo entre as duas sequências numéricas.



O cálculo prático da correlação de Postos de Spearman inclui as seguintes fases:



1) emparelhar cada indicação com o seu número (classificação) e classificá-los do mais alto para o mais baixo ou vice-versa;

2) subtrair os dois conjuntos de filas de cada par de valores a serem comparados;

3) calcular a raiz quadrada de cada diferença e adicionar os valores obtidos;

4) calcular a correlação de postos a partir da seguinte fórmula:





,

é a soma dos quadrados das diferenças de classificação, é o número de pares de observação. ondeé a soma dos quadrados das diferenças de classificação,é o número de pares de observação.



Quando se emprega a correlação de postos, condicionalmente estima-se que o coeficiente de correlação entre as indicações, considerando que os valores são inferiores ou iguais a 0,3, são indicações de coeficiente de correlação baixo, ao passo que os valores aumentam entre 0,4 e 0,7 são considerados uma indicação de relação de correlação moderada, os valores acima de 0.7 - indicam uma taxa elevada de correlação.



A Correlação de Postos de Spearman é ligeiramente menos poderosa do que a Correlação Paramétrica.



É razoável utilizar a correlação de postos quando existe apenas uma pequena quantidade de observações. Este método pode ser utilizado para ambos os dados numéricos e nos casos, quando os valores registados são detectadas por vários atributos de intensidade. A fonte da descrição acima foi encontrada aqui.





Este indicador é um dos osciladores. No entanto, sendo comparado ao oscilador estocástico, ele é mais suave. Além disso, ele não possui latência em pontos de articulação.



O único parâmetro externo que influencia os cálculos dos algoritmos é a rangeN. Ele define a quantidade de barras, para qual estamos tentando encontrar regularidades. Se rangeN = 14, então tomamos a sequência do fechamento do preço Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1], e constrói uma sequência de classificação para eles, ou seja, encontramos a localização de cada preço de fechamento quando a sequência é ordenada. Neste caso, um gráfico real passa a ser comparado com o outro, gráfico monótono crescente.



O parâmetro de direção significa a ordenação do maior para o menor valor (true) ou a partir do menor para o maior valor (false). O valor de true mostra uma imagem mais habitual, enquanto que false produz uma imagem invertida. O parâmetro CalculatedBars é introduzido a fim de limitar a quantidade de barras sob cálculo, para economizar recursos da CPU (embora isso não seja necessário). O valor deste parâmetro igual a zero significa que os cálculos serão realizados em toda o histórico disponível. Parameter Maxrange = 30 define o período de cálculo de valor máximo. Este parâmetro foi introduzido a fim de economizar recursos, então, talvez alguém venha precisar dele.