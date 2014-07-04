CodeBaseSeções
Indicadores

wlxBWWiseMan-2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1404
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

wellx

Um indicador de sinal de semáforo usando o Awesome oscillator.

O indicador wlxFractals foi desenvolvido em linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 07.08.2006.

Figura 1. O indicador wlxBWWiseMan-2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7035

