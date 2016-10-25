コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

wlxBWWiseMan-2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1067
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

wellx

オーサムオシレータを使ったセマフォシグナル指標

元のwlxFractals指標はMQL4言語で開発されコードベースで2006年8月7日に発表されました。

図1　wlxBWWiseMan-2指標

図1　wlxBWWiseMan-2指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7035

wlxFractals wlxFractals

wlxFractals指標はビルウィリアムズのフラクタルの描画のために設定され、左右の重要なバーの数を定義します。

NRMA_HTF NRMA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNRMA指標

NRTR_ATR_STOP NRTR_ATR_STOP

NRTRの形で実装されたATRテクニカル指標を用いたトレンド指標。

DailyLines - 日替わりに表示される曜日付きの垂直線異なるスタイルを選択するオプションを持つ期間セパレータ。 DailyLines - 日替わりに表示される曜日付きの垂直線異なるスタイルを選択するオプションを持つ期間セパレータ。

期間セパレータと同様に、それぞれの新しい日の初めにその垂直線がひかれます。複数の表示オプション付き