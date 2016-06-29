und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
wlxBWWiseMan-2 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 791
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
wellx
Ein Signalindikator der den Awesome Oszillator verwendet.
Der Original-wlxFractals Indikator wurde in der MQL4 Sprache entwickelt und in der CodeBase am 07.08.2006 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der wlxBWWiseMan-2 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7035
Der wlxFractals Indikator wurde entworfen, um Bill Williams' Fraktale zu zeichnen, indem man die Anzahl der signifikanten Balken auf der linken und rechten Seite definiert.NRMA_HTF
Der NRMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Ein Trendindikator der den ATR Indikator verwendet, der in Form eines NRTR implementiert ist.DailyLines Vertikale Linien zu Beginn eines neuen Tages mit dem Namen des TAGES über ihnen. Periodentrenner mit Optionen zur Auswahl verschiedener Stile.
Wie die Periodentrenner bekommt jeder Tag zu Beginn seine eigene vertikale Linie. Mit mehreren Optionen zur Anzeige