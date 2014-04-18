Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
wlxBWWiseMan-2 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2562
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора Awesome oscillator.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 07.08.2006.
Рис.1. Индикатор wlxBWWiseMan-2
wlxFractals
Индикатор wlxFractals позволяет строить фракталы Билла Вильямса, определяя количество значащих баров слева и справаNRMA_HTF
Индикатор NRMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
NRatio_HTF
Индикатор NRatio с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.NRTR_ATR_STOP
Трендовый индикатор с использованием технического индикатора ATR, выполненный в NRTR виде