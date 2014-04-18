CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

wlxBWWiseMan-2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2562
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора Awesome oscillator.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 07.08.2006.

Рис.1. Индикатор wlxBWWiseMan-2

Рис.1. Индикатор wlxBWWiseMan-2

wlxFractals wlxFractals

Индикатор wlxFractals позволяет строить фракталы Билла Вильямса, определяя количество значащих баров слева и справа

NRMA_HTF NRMA_HTF

Индикатор NRMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

NRatio_HTF NRatio_HTF

Индикатор NRatio с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

NRTR_ATR_STOP NRTR_ATR_STOP

Трендовый индикатор с использованием технического индикатора ATR, выполненный в NRTR виде