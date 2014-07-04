CodeBaseSeções
AMA Slow Trend Line - indicador para MetaTrader 5

Uma MA usando a Média Móvel Adaptativa de Perry Kaufmann.

O indicador wlxFractals foi desenvolvido em linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 07.08.2006.

Figura 1. O indicador AMA_STL

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7042

