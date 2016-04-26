Participe de nossa página de fãs
O Indicador Técnico Awesome Oscillator de Bill Williams (AO) é uma média móvel simples de período 34, traçada através dos pontos médios das barras (H+L)/2, subtraída de uma média móvel simples de período 5, construído nos pontos centrais das barras (H+L)/2.
Awesome Oscillator, AO
Ele refere-se precisamente ao que acontece, no momento atual, com a força do mercado.
Sinais para compra«Saucer»
É o único sinal de compra que surge quando o gráfico de barras está acima da linha do zero. Deve-se ter em mente o seguinte:
o sinal «Saucer» é gerado quando o gráfico de barras inverte a sua direção, vindo de baixo para cima. A segunda coluna é menor do que a primeira, e é de cor vermelha. A terceira coluna é maior do que a segunda, e é de cor verde.
para o sinal «Saucer» ser gerado, o gráfico de barras deve ter, pelo menos, três colunas.
Tenha em mente que todas as colunas do Awesome Oscillator devem estar acima da linha do zero para o sinal «Saucer» ser usado.
O sinal de compra é gerado quando o histograma passa da área de valores negativos à de positivos. No que se refere a este sinal:
para este sinal ser gerado, apenas são necessárias duas colunas;
a primeira coluna está abaixo da linha do zero, e a segunda atravessa a linha (transição de um valor negativo para um positivo);
a geração simultânea de sinais para compra e venda é impossível.
É o único sinal de compra que pode ser gerado quando os valores do gráfico de barras estão abaixo da linha do zero. No que se refere a este sinal, por favor, tenha em mente o seguinte:
o sinal é gerado quando se tem uma lança, em primeiro lugar, situada abaixo da linha do zero, em segundo, que aponta para baixo (o mínimo mais baixo) e, em terceiro, que é seguida por uma outra lança para baixo e um pouco mais elevada que a lança anterior virada para baixo (um valor negativo com um valor absoluto menor, o qual está, portanto, mais perto da linha do zero);
o gráfico de barras deve encontrar-se abaixo da linha do zero e entre as duas lanças. Se o gráfico de barras cruzar a linha do zero entre as lanças, o sinal de compra não funcionará. No entanto, será criado o sinal de compra «Cruzamento de linha do zero»;
cada nova lança no gráfico de barras deve ser maior do que a lança anterior (um número negativo com um valor absoluto menor e mais próximo da linha do zero);
se uma lança maior adicional for formada (mais perto da linha do zero) e o gráfico de barras não tiver atravessado a linha do zero, um sinal adicional para compra será gerado.
Sinais de venda
Os sinais de venda do Awesome Oscillator são idênticos aos sinais para compra. O sinal «Saucer» é inverso e encontra-se abaixo de zero. O «Cruzamento da linha do zero» terá uma tendência em baixa, se a primeira barra for superior a zero e a segunda inferior. O sinal "duas lanças" é superior à linha do zero e também é invertido.
Cálculo
O histograma Awesome Oscillator consiste numa média móvel simples de período 34, traçada através dos valores médios das barras (H+L)/2, subtraída de uma média móvel simples de período 5 construída nos pontos centrais das barras (H+L)/2.
AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34)
Onde:
- PREÇO MÉDIO — preço médio
- MÁXIMA — preço máximo da barra;
- MÍNIMA — preço mínimo da barra;
- SMA — média móvel simples.
Descrição do indicador técnico
Uma descrição completa do Awesome Oscillator está disponível na seção Análise técnica: Awesome Oscillator
