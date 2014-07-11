请观看如何免费下载自动交易
此 NRatio 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 NRatio.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例 1. 该 NRatio_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7030
DS_Stochastic
此 DS_Stochastic 指标是原版随机振荡器加 EMA 平滑。ang_AZad_C
非标准化的振荡器 ang_AZad_C 有助于确定的主导趋势。
wlxFractals
该 wlxFractals 指标被设计用于绘制 Bill Williams 的分形，即在定义数量内，处于左右两边中间的柱线最高或最低。wlxBWWiseMan-2
一款使用 Awesome 振荡器的信号量指标。