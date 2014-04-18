CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

NRatio_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1861
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор NRatio с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора NRatio.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор NRatio_HTF

Рис.1. Индикатор NRatio_HTF

wlxBWWiseMan-2 wlxBWWiseMan-2

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора Awesome oscillator

wlxFractals wlxFractals

Индикатор wlxFractals позволяет строить фракталы Билла Вильямса, определяя количество значащих баров слева и справа

NRTR_ATR_STOP NRTR_ATR_STOP

Трендовый индикатор с использованием технического индикатора ATR, выполненный в NRTR виде

AMA Slow Trend Line AMA Slow Trend Line

Мувинг с использованием Adaptive Moving Average Перри Кауфмана.