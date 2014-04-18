Смотри, как бесплатно скачать роботов
NRatio_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор NRatio с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора NRatio.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор NRatio_HTF
wlxBWWiseMan-2
Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора Awesome oscillatorwlxFractals
Индикатор wlxFractals позволяет строить фракталы Билла Вильямса, определяя количество значащих баров слева и справа
NRTR_ATR_STOP
Трендовый индикатор с использованием технического индикатора ATR, выполненный в NRTR видеAMA Slow Trend Line
Мувинг с использованием Adaptive Moving Average Перри Кауфмана.