O indicador Chaikin_Volatility com a opção de seleção prazo disponível em parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador Chaikin_Volatility.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador Chaikin_Volatility_HTF