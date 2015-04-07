CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Chaikin_Volatility_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
950
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Chaikin_Volatility com a opção de seleção prazo disponível em parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador Chaikin_Volatility.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador Chaikin_Volatility_HTF

Fig.1. Indicador Chaikin_Volatility_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2433

Chaikin_Volatility Chaikin_Volatility

Indicador de volatilidade de Chaikin.

NRMA NRMA

Indicador bem conhecido de Constantino Kopyrkin que gerou um grande número de implementação do indicador NRTR. NRMA média móvel (linha) e trailing stop NRTR (pontos em forma circular) são implementadas nesta variante.

Chaikin Oscillator Chaikin Oscillator

Oscilador de Chaikin com a opção de seleção do tipo de média.

Mass_Index_HTF Mass_Index_HTF

O indicador Mass_Index com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.