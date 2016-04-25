Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
NRMA - indicador para MetaTrader 4
NRMA é o famoso indicador por Konstantin Kopyrkin, ele produziu inúmeras realizações do indicador NRTR. Nesta variante, vemos uma média móvel (linha) e o stop móvel NRTR (pontos).
O acesso a outros indicadores Omega intermediários (NRTR_Oscillator, NRatio, NRTR_DT) está disponível através das chamadas de iCustom(NULL, 0, "NRMA", parâmetros,index_number, deslocamento).
Informações mais detalhadas estão na website do autor
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7764
