Indicadores

NRMA - indicador para MetaTrader 4

    NRMA é o famoso indicador por Konstantin Kopyrkin, ele produziu inúmeras realizações do indicador NRTR. Nesta variante, vemos uma média móvel (linha) e o stop móvel NRTR (pontos).

    O acesso a outros indicadores Omega intermediários (NRTR_Oscillator, NRatio, NRTR_DT) está disponível através das chamadas de iCustom(NULL, 0, "NRMA", parâmetros,index_number, deslocamento).

    Informações mais detalhadas estão na website do autor





Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7764

