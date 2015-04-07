Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SilverTrend_CrazyChart_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1279
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador SilverTrend_CrazyChart com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador SilverTrend_CrazyChart.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador SilverTrend_CrazyChart_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7011
O SilverTrend_CrazyChart é um sistema de sinal semelhante aos indicadores ASCTrend.CronexCCI
O Indicador MACD, onde o preço de série é substituído por uma série de valores do indicador técnico CCI. Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.
O indicador MultiAMkASignal mostra informações sobre as tendências ativas usando os valores dos sete indicadores iAMkA de diferentes períodos.WPRfast
Um indicador de sinal do semáforo com base no Williams' Percent Range Oscillator O indicador identifica tendências rápidas.