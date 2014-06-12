CodeBaseSeções
RWI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
rwi.mq5 (16.33 KB) visualização
rwi_htf.mq5 (21.09 KB) visualização
O indicador RWI com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, coloque o arquivo compilado RWI.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador RWI_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6991

