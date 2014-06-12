Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
RWI_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador RWI com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, coloque o arquivo compilado RWI.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador RWI_HTF
Random Walk Index
