Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TrendMagic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3368
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Sergey Gritsai
Esta é uma versão otimizada do indicador TrendMagic.
Figura 1. O indicador TrendMagic
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2441
DynamicRS
Um indicador da série de indicadores simples sem média.RWI_HTF
O indicador RWI com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.
HeikinAshi_SepWnd
O indicador Heikin Ashi desenhado em uma sub-janela separada, com a possibilidade de escolher um período.Trend Continuation Factor
O indicador determina a tendência e as suas direções.