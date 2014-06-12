CodeBaseSeções
ASI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1478
(21)
O indicador ASI com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, coloque o arquivo compilado ASI.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador ASI_HTF

