Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TrendMagic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 9806
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Trend Magic. Ele utiliza os indicadores Commodity Channel Index (período=50) e Average True Range (período=5) em seus cálculos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/284
ATR_OpenIndent_v2
O indicador mostra a abertura do preço de tempos gráficos maiores (por exemplo, período diário) e desenha travessões de linhas para o preço de abertura, formando assim um intervalo.cIntBMP - uma biblioteca para a criação de imagens BMP
Classe para a criação de imagens BMP.
CSelectFile
A classe de interface gráfica de seleção de arquivos.TradeStatisticsPanel
Painel para a visualização de parâmetros estatísticos calculados com base no histórico de negociação.