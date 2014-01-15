CodeBaseSeções
TrendMagic - indicador para MetaTrader 5

Indicador Trend Magic. Ele utiliza os indicadores Commodity Channel Index (período=50) e Average True Range (período=5) em seus cálculos.

Indicador TrendMagic

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/284

